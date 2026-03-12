我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在美國與以色列的襲擊中身亡，其子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）9日接任新任最高領袖，就傳出受傷，至今持續神隱。美國總統川普此前曾表示，大部分被列為潛在接班人的人選，大部分都已經身亡，隨後又有一批潛在人選也死亡，「很快我們就會誰也不認識了」。哈米尼在2月28日美以襲擊中身亡，美國總統川普3日在白宮接受媒體提問，被問及希望由誰擔任伊朗最高領導人。川普當時直言，之前被列為潛在接班人的人選，大部分都死了，根據報導可知，之後又有一批可能接班人身亡，「很快，我們就誰也不認識了」。伊朗專家會議在9日選出哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei），出任伊朗新任最高領袖，但至今都仍未露面。有傳聞說穆吉塔巴是躲避美以暗殺才隱身，也有傳聞說穆吉塔巴身受重傷，無法公開露面。伊朗官媒此前稱穆吉塔巴是「齋戒月戰爭的傷殘老兵」，外媒也指出他在2月28日的襲擊中，腿部也有受傷。伊朗總統兒子尤塞夫·佩澤斯基安（Yousef Pezeshkian）則透露，他詢問了一些有關係的朋友，「他們告訴我他平安無事」。伊朗駐賽普勒斯大使薩拉里安11日受訪時透露，「他當時也在現場，在轟炸中受了傷，但我沒看到國外媒體報導此事，我聽說他的腿、手和胳膊都受了傷……我想他應該在醫院，因為他受傷了。」川普在穆吉塔巴被選為新任領袖後，曾直言對這個人選並不滿意，還說「我不相信他能安穩生活下去」。還有外媒披露，川普已經向幕僚表示，若穆吉塔巴拒絕向美國的要求讓步，將支持對穆吉塔巴的斬首行動。