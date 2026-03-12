我是廣告 請繼續往下閱讀

中東情勢動盪導致國際能源供應中斷、價格飆漲，對此東南亞國家包括泰國、越南祭出企業鼓勵員工在家上班，減少燃料消耗，而菲律賓針對政府行政部門，從本月9日起實施一週工作4日制度。對此我國是否跟進節能，行政院今（12）日回應表示，目前能源供應無虞，存量均高於法定規範。美以聯手攻打發動伊朗，伊朗為報復美國和以色列，封鎖全球石油運輸要道荷姆茲海峽，導致能源供應中斷、價格飆漲，對此東南亞已有部分國家展開節能措施，包括泰國、越南祭出企業鼓勵員工在家上班，減少燃料消耗；而菲律賓針對政府行政部門，從本月9日起實施一週工作4日制度。至於台灣是否跟進，行政院強調，目前能源供應無虞，存量均高於法定規範。因應荷姆茲海峽航道封鎖，經濟部責成中油公司調度天然氣供應來源，確定3月及4月都能供應無虞；應對國際情勢的不確定性，經濟部持續進行替代氣源調度作業，滿足國內能源需求。行政院說明，目前我國能源存量均高於法定規範，經濟部也每日持續追蹤國際油氣價格與國內存量，請持續掌握後續抵港船期，確保能源供給不中斷。此外經濟部已責成台電公司研擬因應方案，包含強化機組運轉維護、合理調度水力機組並實施需求面管理等，確保穩定供電無虞。而在穩定物價方面，經濟部因應本次中東情勢，針對國內汽、柴油售價的擬訂，啟動專案平穩機制，在此期間，除搭配原有亞鄰最低價外，專案緩漲機制吸收至少60%售價漲幅，降低國際油氣價格影響。行政院也補充，政府近年一直推動能源轉型及深度節能政策，以提高國家和企業韌性。今年重點之一，就是協助中小企業深度節能，由輔導團專家到廠診斷，加速業者達到省電、減碳的雙重效果，預計協助1500家能源用戶，節電6230萬度、減碳至少1萬噸。