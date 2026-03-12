我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委陳培瑜今（12）日在臉書發文質疑立法院秘書長周萬來刻意壓件，日前發公文索取的「在野黨委員赴中考察是否使用公費」及「立委補缺人選李貞秀雙重國籍切結書」兩項資料，12日下午4點就是回函期限，陳培瑜指出，據說相關資料早已送抵秘書長辦公室，卻在期限過後仍未見核准，直到傍晚6點陳培瑜才終於收到回函，但立法院竟以「委員個人隱私」及「已在協商說明」為由拒絕提供。陳培瑜在影片中進一步說明回函內容令她感到荒謬。針對傅崐萁等委員赴中考察行程，立法院回覆稱此屬「委員個人隱私」，建議由院會協商處理，並主張應由委員「自主揭露」。陳培瑜憤而點名傅崐萁、翁曉玲、葉元之、陳玉珍等立委，質疑考察是否動用人民納稅錢，要求相關人士應向國人清楚交代，而非躲在秘書長背後拒絕公開資訊。另一項爭議點是李貞秀報到就職時填寫的雙重國籍切結書，立法院同樣以案件已在協商中說明為由，拒絕提供相關表單資料。陳培瑜對此表示不滿，批評立法院長韓國瑜與秘書長周萬來聯手規避監督，讓原本應公開透明的立法院功能失靈。她強調，立法院目前的處理方式對國人完全無法交代，簡直是「荒謬至極」。