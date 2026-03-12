我是廣告 請繼續往下閱讀

今（12）日晚間20時14分花蓮縣近海發生芮氏規模5.7地震，震央在花蓮縣政府南方24.7公里處，深度15.1公里，屬於極淺層地震。台鐵表示，花蓮、光復各4級，新城=瑞穗按4級地震規定辦理依照台鐵規定，3級地震規定為，第一趟列車以60K/H慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀第二趟列車起恢復原速度。4級、5弱地震時，第一趟列車以30K/H，第二趟列車起以60K/H慢行至前方站。另需由工、電單位派員巡查路線，俟無礙後，才恢復原速度。台鐵公司指出，花蓮縣政府南方24.7公里（位於花蓮縣近海）發生芮氏規模5.7地震，花蓮、光復各4級，新城=瑞穗按4級地震規定辦理。和平、和仁、彰化、嘉義各3級，南澳=崇德、台中=社頭、沙鹿=彰化、斗六=新營按3級地震規定辦理。另，因花蓮縣花蓮市、南投縣奧萬大最大震度達4級，公路局中、東區養護分局已立即派員巡查轄管省道路況，如有災情將儘速公布資訊。公路局提醒用路人，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路局智慧化省道即時交通資訊服務網、幸福公路APP等。