我是廣告 請繼續往下閱讀

▲生產前的陣痛讓松村沙友理痛到在床上打滾。（圖／松村沙友理YouTube）

過去曾是偶像團體「乃木坂46」成員的33歲女星松村沙友理去年宣布帶球閃婚，今（12）日她透露寶寶已經平安出生，同時曝光自己的生產過程，只見宮縮時期的陣痛難耐，讓她一度在床上打滾，許多粉絲看到真實生產畫面後紛紛嚇傻。松村沙友理今日在個人YouTube頻道上傳完整生產過程影片，從陣痛、破水到最終迎來寶寶誕生，真實記錄整個生產歷程。影片中，松村沙友理毫無偶像包袱地呈現待產過程，隨著陣痛加劇，她在床上翻來覆去、痛苦忍耐的模樣被全數公開，最終，松村沙友理以無痛分娩搭配自然產的方式順利誕下寶寶，當聽見孩子第一聲哭聲時，她激動表示：「真的在我的肚子裡啊！這10個月來我真的好好守護著這孩子呢。」感性的瞬間也讓許多觀眾動容。值得一提的是，在生產影片公開同一天，松村沙友理便現身東京出席超商新品發表活動，被日媒形容為「光速復工賺奶粉錢」，活動中，松村沙友理更大方聊起寶寶近況，透露孩子非常愛笑，甚至笑說「感覺很有偶像潛質」，談到產後狀態時，她也幽默表示自己因為剛努力生完孩子，現在食慾特別旺盛，「大概可以吃10支炸雞棒或100片披薩」，逗得現場笑聲不斷。松村沙友理過去是日本人氣女團乃木坂46的一期生，與白石麻衣、橋本奈奈未並稱團體初期代表性的「御三家」，在偶像圈擁有高人氣，她於去年12月宣布與交往兩年的圈外男友結婚並迎來新生命，如今從偶像蛻變為母親，人生也邁入全新階段。