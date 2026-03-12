我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市新店區碧潭風景區11日上午發現浮屍，有民眾發現水面漂浮遺體後報警，警方接獲通報趕赴現場，在碧潭東岸天鵝船碼頭附近打撈起一名男子，經確認已明顯死亡。警方隨後通知家屬到場指認，確認死者為92歲陳姓老翁，現場並發現疑似遺書，詳細原因仍待進一步調查釐清。警方表示，11日上午10時許接獲110報案，指碧潭風景區天鵝船碼頭附近水面疑似有人漂浮。轄區碧潭派出所與偵查隊人員立即趕赴現場處理，並由消防人員將男子自水中打撈上岸，但到場時男子已無生命跡象。警方指出，在死者身上及落水地點附近發現疑似遺書，因此隨即聯繫家屬到場協助確認身分。約在上午11時30分左右，死者子女抵達現場，經指認確認死者為92歲陳姓男子。警方初步調查，現場未發現外力介入跡象，後續將報請檢察官相驗，以釐清確切死因。死者女兒向警方表示，10日下午5時許她外出替父親購買醫療器材，返家後母親表示父親外出散步尚未回來。家人原以為只是外出走走，因此未特別在意，沒想到隔天接獲警方通知，才得知父親在碧潭水域被發現。