星巴克：今買一送一！美式57、那堤70元 浪漫白色情人節

《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算最新咖啡優惠價格：

春季新品覆盆莓風味可可燕麥那堤92.5元！2杯優惠價185元（原價370元）

星巴克「雙杯組210元」五六日咖啡優惠！





提醒大家，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；依門市現場庫存為主，售完為止。

迎接周末假日小確幸，根據星巴克官網，今（13）日「買一送一」浪漫白色情人節好友分享日，大杯美式57.5元、那堤70元、星冰樂62.5元，新品覆盆莓風味可可燕麥那堤才92.5元；星巴克表示，每人最多買2送2；五六日咖啡優惠還有foodomo「雙杯組210元」外送優惠。85度C表示，周五咖啡日中大杯咖啡第二杯半價一次整理。◾️2杯優惠價115元（原價230元）◾️2杯優惠價140元（原價280元）◾️◾️2杯優惠價125元（原價250元）◾️！2杯優惠價110元（原價220元）提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。