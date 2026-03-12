我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗戰火持續延燒，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）遭到封鎖，全球能源供應陷入危機。紐西蘭政府考慮重啟法規，限制民眾駕駛汽車上路，澳洲也宣布將暫時放寬汽油品質標準。綜合外媒報導，國際能源總署（IEA）昨宣布，32個成員國將釋出4億桶石油儲備，為史上規模最大的一次，以緩解中東戰爭帶來的衝擊。紐西蘭政府曾在1979年伊朗伊斯蘭革命時，立法規定汽車車主必須自訂一天停止開車上路，違者將面對高額罰款，1979年7月至1980年5月間實施所謂的「無車日」。相關法規也允許紐西蘭政府授權出售燃油券，限制燃料使用。為因應目前的能源危機狀況，政府考慮重啟該向法規，限制民眾駕駛汽車上路。紐西蘭財政部長威里斯（Nicola Willis）表示，唯有在「我們獲取燃料的能力確實受到嚴重干擾時」，才會祭出這些限制措施。紐國能源部長瓊斯（Shane Jones）表示，目前紐西蘭境內或正在運往紐西蘭的燃料僅夠使用約50天。澳洲能源部長鮑文（Chris Bowen）表示，澳洲將調整燃油品質標準，允許燃油中硫含量提高約兩個月，該國最大的煉油商之一安普爾已同意將供應轉向出現短缺的地區和批發市場，此舉將向國內供應釋放1億升燃油，農民、漁民和地區社區是優先支持的對象。澳洲財政部長查爾默斯（Jim Chalmers）表示，雖然澳洲目前燃料充足，但供應方面存在問題，尤其是在農村地區。韓國將於本週五開始限制國內燃料價格，政府將對石油產品實行最高限價制度，以減輕消費者的負擔，並堅決打擊企圖利用危機過度抬高價格的行為。韓國國際貿易協會數據顯示，韓國的能源幾乎完全依賴進口，約70%的石油和20%的液化天然氣來自中東。紐西蘭航空12日表示，由於伊朗戰爭導致航空燃油價格飆升，將在5月初之前，削減5%航班，約減少1100個班次。澳洲航空、北歐航空、泰國航空本週則宣布提高機票價格。香港國泰航空表示，受戰爭影響航空燃油價格自3月初以來翻了一倍，因此宣布調漲燃油附加費，所有航線將自3月18日起受到影響。越南週三警告稱，該國國內航空公司最早可能在下個月面臨燃油短缺，這凸顯了中東衝突的連鎖反應。