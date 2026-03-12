我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）今（12）日表示，不會放棄復仇，荷姆茲海峽將會持續關閉。據美聯社報導，穆吉塔巴今發表就任以來首份聲明，「不會放棄復仇，關閉荷姆茲海峽的手段將會持續使用」，指伊朗的打擊目標僅針對相關軍事設施，而非這些國家本身，伊朗將不得不繼續這樣做。他同時強調，伊朗仍希望與鄰國保持友好關係，並呼籲中東地區的所有美軍基地應立即關閉，否則這些基地將會遭到攻擊。穆吉塔巴也提到，伊朗還研究了開闢其他敵方經驗不足且極易受攻擊的戰線。如果戰爭形勢持續，並且考慮到形勢的緊迫性，這些戰線將會啟動。穆吉塔巴強調，無論如何都會從敵人那裡獲得賠償。如果敵人拒絕賠償，我們將從其資產中扣除我們認為合適的金額；如果這不可行，就將摧毀其同等金額的資產。穆吉塔巴也説，「我向所有人保證，我們絕對不會放過任何一個為烈士復仇的機會。我們計劃的報復行動不僅限於革命偉大領袖的殉難，每一個被敵人殺害的國民，都將是我們復仇計劃的理由，部分報復行動已經初見成效，但在徹底完成之前，此案將優先於其他案件進行調查。我們將格外重視我們孩子的鮮血。因此，敵人蓄意在米納布的沙賈拉·塔耶貝小學犯下的罪行，以及其他類似案件，在追究責任的過程中具有特殊地位。」伊朗外交部發言人巴加埃12日接受義大利晚郵報訪問時表示，穆吉塔巴「受傷但情況良好」，目前尚不確定穆吉塔巴首次發表演說的時間。