▲克拉茲直言，日本隊的弱點可能藏在後援陣容中。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.02）

▲委內瑞拉代表隊於今（12）日正式宣佈，將在15日的八強戰對陣日本隊時，派出大聯盟明星左投蘇亞瑞茲（Ranger Suárez）掛帥先發。（圖／美聯社／達志影像）

2026年第六屆世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）即將進入八強生死戰，尋求連霸的「武士日本」隊將在15日對陣南美勁旅委內瑞拉。雖然日本隊在預賽表現強勢，但前大聯盟球星、前美國代表隊捕手克拉茲（Erik Kratz）受訪時卻語出驚人地表示，日本隊並非無懈可擊，委內瑞拉絕對有機會上演「下剋上」，只要盡量拖垮山本由伸，讓牛棚早點上來，就有機會將衛冕軍擋在四強門外。克拉茲在美國棒球專業播客節目《Foul Territory》中被問及委內瑞拉是否可能爆冷擊敗日本時，他肯定地表示：「當然，絕對有這個可能性。」他分析指出，委內瑞拉必須設法消耗日本隊先發投手山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）的球數，迫使他提早退場。克拉茲直言，日本隊的弱點可能藏在後援陣容中：「我對日本的牛棚沒那麼熟悉，但可以肯定的是，接替的投手實力絕對不如山本那樣強悍。委內瑞拉必須拉出日本牛棚相對較弱的部分，才有勝算。」他同時建議委內瑞拉必須調整低迷的後半段打線，無論是更換棒次或代打，都必須有所發揮。這場受矚目的八強戰預計將上演山本由伸與蘇亞瑞茲（Ranger Suárez）的正面交鋒。兩人曾在去年的大聯盟季後賽國聯分區系列賽（NLDS）第三戰對壘，當時山本主投4局失3分吞下敗投，而斯亞瑞斯則後援5局僅失1分拿下勝投，並成功封鎖大谷翔平（3打數無安打）。對於日本隊而言，委內瑞拉陣中擁有阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）、阿瑞斯（Luis Arráez）及培瑞茲（Salvador Pérez）等大聯盟頂級重砲，這支打線的破壞力堪稱日本隊衛冕路上的最強挑戰。儘管點出弱點，克拉茲也承認日本隊是「為了實戰而生」的球隊，非常清楚如何在這種高張力的賽事中取勝。他讚許：「日本隊準備極其周全，幾乎沒有準備不足或陷入低潮的空隙，加上長期共同集訓，基本功非常紮實。」日本隊是否能如同專家所言守住牛棚防線，還是會被委內瑞拉豪華打線突破？這場攸關晉級的關鍵之戰，將在台灣時間15日於邁阿密隆天霸公園球場正式點燃戰火。