宏碁董事會通過2025年度財報，全年合併營收2756.28億元，年增4.1%，營業淨利51.44億元，年增5.5%；不過，受業外收入衰退影響，歸屬母公司淨利降至37.8億元，年減31.8%，每股純益1.26元。儘管獲利下滑，董事會仍決議超額配息，每股配發現金股利1.3元。宏碁去年全年毛利率10.9%、營業利益率1.9%，雙雙年增，本業獲利能力持續改善。只是業外收入較前一年減少39%，壓抑整體稅後獲利表現，成為去年獲利年減的主因。宏碁去年第4季合併營收743.59億元，年增12.6%；營業淨利18.66億元，年增82.3%，本業動能明顯轉強。不過，單季歸屬母公司淨利10.7億元，仍年減25%，每股純益0.36元，反映獲利成長仍受到業外波動干擾。宏碁指出，近年推動「多重事業引擎」策略已持續發酵，到2025年底集團旗下已有16家掛牌交易子公司。除了傳統PC與顯示器業務外，非電腦及顯示器業務去年合計已貢獻32.2%營收。