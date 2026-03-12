我是廣告 請繼續往下閱讀

中東地區戰火持續，各國空域開放情況隨局勢變動，以色列已於3月8日採取有限度開放。外交部與我國駐中東地區相關館處自衝突爆發以來，始終保持密切合作，採因地制宜方式積極協助滯留當地的國人離境。根據最新統計，截至本（12）日為止，已有1838位國人平安返抵台灣；原先有離境需求的人數也從高峰期的近200人，大幅降至目前的50人，剩餘人員多為長期旅居當地的僑民。此外，駐外館處執行撤離任務基於人道優先考量，成功協助1名與國人同行的中國籍人士順利撤離。阿聯酋航空自4日起已恢復可搭載超過500名乘客的A380大型客機復飛台灣，惟近期返台航班搭載之我國旅客人數都未達百人，機位供給相當充裕，外交部建議有需求的國人可多加利用。與此同時，由於近日自我國前往杜拜的國人數持續增加，外交部為因應地區不穩定因素，已調升阿聯大公國等中東區域10國的旅遊警示燈號，建議國人若非必要應避免前往該地區，倘若因商務或過境需求前往，務必提高警覺。外交部在官網開設「因應中東情勢服務專區」，每日發布最新協助國人返台的統計資訊。此外，也在機場針對前往杜拜的旅客發放「旅行/過境關懷卡」，提醒國人務必主動登錄「旅外國人動態網頁」，以便駐外館處在緊急狀況發生時，能即時取得聯繫並提供必要支援。