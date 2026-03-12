我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰火持續延燒，國際能源總署（IEA）11日同意釋出4億桶戰略石油儲備，以應對能源危機，伊朗最高領袖穆吉塔巴12日發表首份聲明，表態將持續關閉荷姆茲海峽，美股開盤下跌，道瓊工業指數大跌547點，跌幅1.2%、標普500指數下跌0.8%，那斯達克指數下跌0.9%。截至美東時間上午10時06分，道瓊工業指數下跌485.64點或1.02%，暫報46,931.63點、標普500指數下跌61.15點或0.90%，暫報6,714.65點、那斯達克指數下跌260.43點或1.15%，暫報22,455.71點、費城半導體指數下跌195.90點或2.48%，暫報7,718.66點。個股部分，台積電ADR下跌4.13%、輝達下跌1.84%、蘋果下跌1.81%、微軟下跌0.32%。西德州中級（WTI）期油上漲8.24%，每桶報94.44美元；布蘭特原油（Brent Crude）上漲6.93%，每桶報95.54美元。美國財經媒體CNBC報導，伊朗最高領袖穆吉塔巴12日發表首次公開聲明，指將繼續關閉荷姆茲海峽，作為向敵人施壓的工具。受此消息影響，油價延續漲勢。西德州中級（WTI）期油、布蘭特原油都上漲約7%至每桶約99美元，此前油價曾短暫觸及100美元。美國能源部長賴特（Chris Wright）12日向CNBC表示，美國海軍「尚未準備好」護送油輪通過霍爾木茲海峽，但本月底可能就能做到。保險公司Chubb被宣布為美國政府主導的一項計劃的主要承保方，該計劃旨在為試圖穿越這條重要航道的船隻提供保險。隨著中東衝突升級，該海峽的交通實際上已經陷入停滯。據官方消息，一夕之間，波斯灣又有三艘外國船隻遭到攻擊。此前，週三已有三艘船遭到襲擊，其中一艘當時在海峽內。Vital Knowledge的克里薩富利（Adam Crisafulli）表示，伊朗在海灣地區製造經濟混亂的策略正在奏效，油輪遭到襲擊，荷姆茲海峽持續關閉，布蘭特原油價格逼近每桶100美元，美國和以色列擁有軍事優勢，伊朗的導彈計劃可能受到削弱，但德黑蘭的強硬派政權根基穩固，其目前的計劃似乎是利用石油來進一步壓迫川普。為了緩解能源成本壓力，賴特11日晚間表示，美國將從戰略石油儲備中釋放1.72億桶石油。燃料交付大約需要120天。國際能源總署同日也宣布將協調釋放4億桶石油，以應對戰爭造成的供應中斷。週四拋售潮席捲股市，金融股領跌、銀行股和科技股均下跌，僅有雪佛龍、埃克森美孚等能源股上漲。