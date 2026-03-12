我是廣告 請繼續往下閱讀

受惠於半導體產業強勁發展動能，陽明交大高雄校區115學年度首度開班的碩博士班招生反應空前熱烈。其中，電子物理系碩士班預計錄取15名，卻吸引358人報考，錄取率僅4.2%，成為全校競爭最激烈系所之一。陽明交大副校長陳永富表示，因應南部科技廊帶發展，高雄校區課程規劃兼顧基礎數理與前瞻科技，並強化系統晶片設計與AI應用能力，精準對接半導體與電子產業需求。招生數據正是最直接的回應，電子物理系碩士班首度南下開班，即吸引數百名考生競逐，充分反映學界與產業界對高品質半導體教育資源南移的期待。陳永富指出，電子物理是陽明交大歷史悠久的系所之一，也是當年交大創校的系所，可說是孕育臺灣科技業的搖籃。將校內最重要的系所在高雄開課，顯示陽明交大對南臺灣人才的重視。這項亮眼表現不僅是對陽明交大教學品質的高度肯定，更展現南臺灣在地人才積極投入半導體產業的決心。面對半導體產業持續擴張所帶來的人才缺口，陽明交大積極培育跨域半導體新血。於今年3月2日至31日開放報名的高雄校區「學士後電子與光子學士學位學程」調整報考資格，過去僅限非理工類組的畢業生報考，新學年度將全面不限科系背景，鼓勵來自不同專業領域的優秀人才跨足半導體與光子科技產業，透過陽明交大完整且扎實的專業訓練，開創第二專長與新職涯方向。