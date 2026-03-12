我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界經典棒球賽（WBC）中華隊賽程落幕，總教練曾豪駒宣布從國家隊畢業，中華職棒會長蔡其昌任期也將於明年屆滿，傳出可能由國民黨立委洪孟楷接任引起討論。對此，洪孟楷今（12）日在臉書澄清，自己也是從媒體報導中看到此消息，對於這種完全空穴來風的說法，老實說「真的不知道該從何回應起」，並強調坊間傳聞的接棒人選「另有其人」，不需要拿他炒作新聞，更「不用把他當成假想敵」。洪孟楷表示，棒球一直是台灣共同的驕傲，不僅超越黨派、族群與性別，更是球迷心中的精神寄託，唯有職棒環境更好，球員才能安心發揮、球團願意投入，達成多贏局面。他回憶自己從小一跟著父親進場看「龍象大戰」至今已有37個年頭，身為資深球迷，他有自信對棒球的熱愛不輸給任何人，但也重申自己從未主動爭取過任何職務，但會持續關心棒球的發展、為球員權益發聲。洪孟楷呼籲各界不要將棒球當操作工具，甚至刻意帶風向將他捲入政治操作，強調愛棒球不應與政治職位掛鉤。隨著中職新球季即將開打，他認為目前最重要的事情其實很簡單，就是邀請大家一起進場看球，以實際行動支持棒球，讓焦點回歸賽場本身。