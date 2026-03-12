我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣被美國納入新一波301調查名單，中經院院長連賢明在臉書發文指出，隨著美國正式啟動調查程序，台灣若不滿對等關稅15%，有機會做出不一樣的選擇。他也特別指出，301條款「懲罰稅率沒有上限」。根據美國貿易代表署（USTR）11日發布的公告，這波301調查聚焦「製造業結構性產能過剩與生產」問題，調查對象共16個經濟體，包含台灣、南韓、日本、越南、印度、墨西哥、歐盟等；公聽會將自5月5日起舉行。連賢明認為，301條款因程序上須先完成調查，短期內仍有聽證與協商空間，因此台灣未必沒有調整選項。他在貼文中提到，若台灣對現行對等關稅安排不滿，接下來仍可觀察美方調查進度與後續談判變化，尋求不同處理方式。連賢明在文中也提到南韓國會已通過一項特別法，為承諾的3500億美元對美投資鋪路，作為與美方貿易協議的後續配套。連賢明也指出，美方後續還可能把焦點延伸到強迫勞動禁令執行，以及匯率相關議題。至於匯率部分，美國財政部對主要貿易夥伴的評估，主要仍圍繞三項量化標準，包括對美雙邊貿易順差、經常帳順差，以及是否持續單邊干預匯市。