▲錦榮透露與女友以結婚為前提穩定交往中。（圖／錦榮IG@copyninja）

41歲男星錦榮今（12）日與澳洲演員戴斯蒙詹（Desmond Chiam）出席冰淇淋品牌一日店長活動。其中，錦榮在與韓裔美籍女星Kirstin Leigh結束5年戀情後，今年初被捕捉與一位身材高挑的長髮美女約會，他也在現場鬆口認愛，表示雙方以結婚為前提穩定交往中。錦榮還大讚女友是「高智商才女」，記性非常好，讓記性不佳的他心服口服。錦榮今日出席活動，親口證實與年初被媒體捕捉到的長髮美女正「穩定交往中」，並鬆口表示現在的目標就是邁入家庭，雙方有著以結婚為前提發展的共識。錦榮透露與女友感情十分融洽且從未吵過架，坦言以前年輕時總覺得還有時間，但現在已明確將成家視為現階段的重要目標，不過對於未來的一切仍會順其自然。錦榮也不吝嗇稱讚女友，驕傲表示對方是「高智商才女」，記憶力好到能精準背誦出他隨機抽考的書本內容，這讓自嘲記性不佳的他心服口服，甚至常被女友反問考倒，因此現在遇到事情他都選擇直接相信對方。此外，兩人維繫感情的關鍵在於直白的溝通模式，他笑稱曾精心準備驚喜禮物，卻被女友坦白「真的不喜歡」，雖然一開始對這樣不給面子的行為感到些許尷尬，但這種不需猜測對方心思、完全沒有誤會空間的互動，反而讓他覺得更加輕鬆自在。除此之外，錦榮也坦承過去曾想在美國演藝圈發展，卻不幸遇到疫情、及美國演藝圈罷工，試鏡都拿不到角色，幾乎失業，幸好他自己另外有投資，才能維持收入。而錦榮決定回台發展後，除了接下主持棒，還將在電影《無法計算的青春》客串出演醫生。他還透露在台灣拍戲最大的挑戰不是演技，而是中文劇本，密密麻麻跟天書一樣的文字，讓他感到超困難，坦承「不常練習就會容易忘記」。