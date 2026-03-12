我是廣告 請繼續往下閱讀

技嘉公布去年財報，受惠主機板、顯示卡與伺服器三大產品線同步成長，全年合併營收衝上3369.37億元，年增27%，改寫歷史新高；歸屬母公司淨利121.9億元，年增25%，每股純益18.2元，寫下歷史次高水準。從營運表現來看，技嘉去年在規模擴大帶動下，獲利能力持續改善，全年營業利益率升至4.98%，較前一年增加0.16個百分點。毛利率則為10.44%，較前一年小幅下滑0.15個百分點。展望後市，公司對今年營運維持正向看法。技嘉指出，目前客戶需求依舊強勁，對2026年成長幅度抱持樂觀看法，預期表現不會低於2025年。即使短期有記憶體缺貨問題，可能對部分出貨時程與數量造成些微干擾，但透過與供應鏈上下游協調調度，整體營收與獲利仍可望穩健向上。在資本支出方面，技嘉2025年支出11.21億元，主要用於擴充AI伺服器產能相關廠房與設備。至於2026年，全年資本支出預估將提高至20億至25億元，除持續擴充AI伺服器產能外，也規劃購置新辦公大樓，並建置自有AI算力。