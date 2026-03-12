美國、以色列對伊朗戰爭持續影響國際局勢，甚至延燒到體育界。今年「國際足球總會世界盃」（FIFA World Cup）由美加墨3國聯合舉辦，伊朗體育部長11日公開表示，由於擔憂球員安全，伊朗將不會參加本屆世界盃，還嗆美國是「腐敗政權」。
據半島電視台報導，伊朗體育部長多尼亞馬利（Ahmad Donyamali）11日表示，「考慮到這個腐敗政權（美國）刺殺了我們的領袖，在任何情況下我們都無法參加世界盃。」
多尼亞馬利説，「我們的球員並不安全，從根本上來說，參加比賽的條件並不存在。鑑於他們對伊朗採取的惡意行動，他們在八、九個月內強加了兩場戰爭給我們，殺害並使數千名同胞殉國。因此，我們絕對無法出席。」
伊朗足球協會（FFIRI）主席塔吉（Mehdi Taj）1日也曾對參散表示懷疑，「在這次（針對伊朗的）襲擊之後，不能指望我們帶著希望期待世界盃。」
FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）先前曾與川普會面討論世界盃賽事及中東戰爭。他透露川普仍然歡迎伊朗參加世界盃。
本屆世界盃由美國、加拿大及墨西哥共同舉辦，伊朗小組賽的所有比賽都被安排在洛杉磯、西雅圖等美國城市進行。
伊朗本是第一個獲得世界盃參賽資格的國家。但若伊朗退賽，依照亞洲區資格賽排名，阿拉伯聯合大公國最有可能遞補參賽，本月將進行附加賽的義大利也有機會爭取。
