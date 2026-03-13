我是廣告 請繼續往下閱讀

暖暖包怎麼用才會熱？專家：搖一搖熱度最均勻

▲暖暖包成分主要為鐵粉，外加鹽、活性碳、吸水性樹脂等複合性材質，能發熱是因為鐵粉接觸到外界的空氣及水氣，開始氧化。（圖／記者潘毅攝）

暖暖包發熱原理曝光 其實和鐵生鏽一樣

暖暖包用完先別丟掉！還能拿來除臭劑

用過暖暖包怎麼丟？環保署給答案

強烈大陸冷氣團來襲，今（13）日清晨台南以北氣溫驟降至10度左右，不少民眾上班、上課前也翻出家中的暖暖包隨身取暖。不過有人用力搓揉暖暖包好一陣子，卻發現熱度始終沒有上來。對此，環境部化學署署長蔡孟裕表示，其實讓暖暖包發熱的正確方式是「搖一搖」，而不是用力搓揉，並揭開其中的化學原理。環境部近期發布「生活中的化學！暖暖包原理大揭密」影片，由化學署署長蔡孟裕科普暖暖包的實用知識。他表示：「有些人拿到暖暖包就開始拼命搓，其實這樣是不對的。暖暖包如果一直搓揉，反而可能讓內部發熱不均勻。」蔡孟裕隨後示範正確讓暖暖包發熱的方式，只要將暖暖包上下輕輕搖一搖即可，能讓內容物均勻接觸空氣，發熱效果也會更穩定。蔡孟裕進一步解釋，暖暖包的發熱原理，其實和日常生活中看到的鐵生鏽的化學反應相同。當暖暖包中的鐵粉接觸空氣後，會與氧氣產生氧化反應，進而釋放熱能，因此就會逐漸變熱。因此使用暖暖包時，只要輕輕搖動，就能讓內部物質均勻接觸空氣，幫助暖暖包穩定發熱，達到更好的保暖效果。市售暖暖包的主要成分包含鐵粉、活性碳、鹽、吸水性樹脂等多種材料。由於其中含有活性碳，具有吸附異味的特性，因此暖暖包在不再發熱之後，仍然可以再利用。蔡孟裕建議，可以將使用過的暖暖包放進鞋櫃或鞋子裡，能達到一定程度的除臭效果。如果沒有除臭需求，暖暖包又該如何丟棄？過去環保署建議民眾，使用過的暖暖包務必打包好丟入垃圾袋，再交由垃圾車送至焚化爐處理。環保署指出，廢棄暖暖包若不是一次性大量集中送往焚化爐處理，並不會對爐體造成危害，而焚化爐的空氣污染防制設備也能有效處理戴奧辛，避免排放至大氣中。