我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金州勇士隊正面臨一個艱難的賽季收尾，但關於球隊如何圍繞柯瑞（Stephen Curry）重新組建競爭陣容的討論已經悄然展開。（圖／美聯社／達志影像）

▲「柯瑞受傷」這項利空，反而可能讓勇士在今年選秀大會中獲得翻身機會。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊官方今（5）日發布了當家球星柯瑞（Stephen Curry）的最新傷情評估，確認他因「跑者膝」問題將至少再缺陣10天，將讓他連續缺席場次來到20場。雖然這對急於衝刺戰績的勇士隊看似沉重打擊，但美媒分析指出，這或許是球隊在休賽季追求「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的轉機。根據《The Athletic》記者Anthony Slater與Shams Charania報導，這是柯瑞自1月30日受傷以來，第三次收到「10天後重新評估」的通知，目前仍無確切的回歸時間表。這意味著柯瑞連續缺席場次將達到20場。儘管報導指出柯瑞已開始進行場上訓練且進展顯著，本人也極度渴望回歸帶領目前32勝33敗、近10場輸掉7場的勇士隊闖入季後賽，但現實情況可能讓勇士球團採取不同的策略。《Blue Man Hoop》分析師歐基夫（Peter O'Keefe）指出，柯瑞的持續缺陣增加了勇士隊最終以西區第10名收尾、並在附加賽被淘汰的可能性。「這樣的結果將讓勇士隊擁有全聯盟第11差的戰績，並有約10%的機率在2026年這個選秀大年中抽中前四順位，」歐基夫撰文表示。他認為，勇士隊若能幸運獲得高順位選秀權，將成為今年夏天追求密爾瓦基公鹿隊超級巨星阿德托昆博的最強籌碼。勇士隊過去數月一直與阿德托昆博的交易傳聞聯繫在一起。雖然交易截止日前未達成協議，但勇士管理層預計將在今夏發動新一輪攻勢，期盼在柯瑞巔峰末期再次衝擊總冠軍。歐基夫強調，若能像過去兩年的老鷹隊與獨行俠隊一樣在樂透抽籤中「翻身」成功，獲得一個前四順位的選秀權，將為總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）提供目前所欠缺的重磅資產，進而增加打動公鹿隊的可能性。目前勇士隊戰績搖搖欲墜，雖然巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的交易成效不如預期，但「柯瑞受傷」這項利空，反而可能讓勇士在今年選秀大會中獲得翻身機會。對於勇士球迷而言，這段煎熬的等待，或許正是為了迎接下一位世代級巨星的加盟。