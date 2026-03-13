我是廣告 請繼續往下閱讀

▲兩位大聯盟強投史庫柏（Tarik Skubal）與瓦卡（Michael Wacha）按原定計畫在預賽結束後離隊。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）即將進入高張力的八強淘汰賽。驚險晉級的衛冕軍美國隊，在14日對陣加拿大隊的前夕，正式宣布調整投手名單。為了填補史庫柏（Tarik Skubal）等主力投手離隊後的空缺，美國隊緊急招募了底特律老虎隊的後援右投威爾·維斯特（Will Vest）加入陣中。隨著第一輪預賽結束，美國隊投手群出現大幅度變動。除了原先遞補受傷的萊恩（Joe Ryan）而進隊的雅布羅（Ryan Yarbrough）重返洋基隊外，兩位大聯盟強投史庫柏（Tarik Skubal）與瓦卡（Michael Wacha）也按原定計畫在預賽結束後離隊。為了確保後援戰力不致斷層，美國隊決定啟用更換名單權利，招集了過去三季表現極其穩定的維斯特入隊。現年30歲的維斯特是老虎隊近年來最倚重的後援支柱。他不僅在2023年投出2.98防禦率，2024年更寫下生涯年，出賽69場投70.1局，防禦率僅2.82。在甫結束的2025年球季中，他持續維持高水準，出賽64場繳出3.01防禦率、23次救援成功與75次三振，展現出色的奪三振能力與心理素質。根據《底特律新聞報》記者馬科斯基（Chris McCosky）報導，維斯特已於週四上午與球隊會合。除了維斯特，美國隊也同步招攬了以低角度側投聞名的泰勒·羅傑斯（Tyler Rogers）與左投希爾（Tim Hill）加入。美國媒體指出，美國隊能幸運因義大利擊敗墨西哥而「起死回生」，這對威爾斯特等新加入的成員來說無疑是巨大的驚喜，他們將把握這失而復得的機會，為祖國效力。美國隊將在周六於8強賽對陣強敵加拿大，這波針對牛棚深度與功能性的補強，能否成為美國隊衛冕之路的關鍵，全世界球迷都在看。