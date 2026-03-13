我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林經哲對於騷擾他的女粉絲仍心有餘悸，開完庭等到女方離開一陣子才敢下樓。（圖／記者劉松霖攝）

▲林經哲申訴女粉絲性騷擾成立並上網公布市府決議文，澄清自己並無與女方交往，卻被提告求償200萬元，他勝訴後展開反擊。（圖／記者劉松霖攝）

▲林經哲在台北地院針對女粉絲性騷擾的行為提告索賠30萬元，首次開庭，女方不承認性騷也不願賠償。（圖／記者劉松霖攝）

▲對於女粉絲多次聲稱為情侶，林經哲回應女方只是網路顧客、曾上過他的課，只有一些基本的互動。（圖／記者劉松霖攝）

▲林經哲強調與女粉絲沒有任何親密關係，女方為了騷擾報復而多次告他。（圖／記者劉松霖攝）

NOWNEWS日前揭露外型出眾的39歲男畫家林經哲，一審判決林經哲免賠後，雖然女粉絲提起上訴，但林經哲另闢戰場展開反擊，；NOWNEWS也獨家直擊「水彩男神」近期出庭的身影，他戴上眼鏡、口罩，打扮不同於社群網路的帥照，出於對女粉絲的恐懼，開完庭後，他刻意等到女粉絲離開一段時間才走。林經哲表示，該名女粉絲林經哲2024年向台北市警局大安分局報案，申訴女粉絲性騷擾他，女粉絲不滿林經哲封鎖她，還將性騷案公文上網公開並稱呼她「」，刑、民訴訟齊發，告林經哲，另求償200萬元，刑事部分均不起訴，民事部分也遭北院駁回，判決書提到女粉絲，還發文聲稱與林經哲有戀愛關係，讓男方不堪其擾。林經哲在民事官司獲判勝訴後回應，對於長期承受騷擾者誣告、濫訴感到無奈，希望判決結果有效遏止騷擾行徑。林經哲決定反告女粉絲，針對長達2年的性騷犯行，在北院提起民事損害賠償官司，金額為30萬元，3月初雙方都有出庭，根據了解，開庭結束後，林經哲等女粉絲先走出法庭，確定不會在庭外碰到才出來，記者上前表明身分，林經哲透露，記者詢問林經哲與女粉絲到底是什麼關係？是否有交往過？他回答，最近甚至以他家暴為由聲請保護令，但他與女方「既不是任何親密關係，也不是任何情侶關係」。女粉絲性騷擾林經哲，雖已經由北市府調查認證，但女方並無意願賠償認錯，林經哲告訴記者，他相信法官的判決還是會很公正。