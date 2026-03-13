NOWNEWS日前揭露外型出眾的39歲男畫家林經哲遭女粉絲騷擾甚至提告求償200萬元，一審判決林經哲免賠後，雖然女粉絲提起上訴，但林經哲另闢戰場展開反擊，對於女粉絲性騷、跟騷、誹謗等行為，分別在台北地院、桃園地院求償30萬及100萬，索賠金額總共130萬元；NOWNEWS也獨家直擊「水彩男神」近期出庭的身影，他戴上眼鏡、口罩，打扮不同於社群網路的帥照，出於對女粉絲的恐懼，開完庭後，他刻意等到女粉絲離開一段時間才走。林經哲表示，該名女粉絲只是網路上的顧客，兩人之間並無任何親密或情侶關係，女方多次提告目的就是為了騷擾報復他而已。
林經哲2024年向台北市警局大安分局報案，申訴女粉絲性騷擾他，台北市政府性騷擾防治審議會審查警方筆錄、手機社群軟體擷圖以及對話紀錄擷圖，於2025年5月決議性騷擾成立。
女粉絲不滿林經哲封鎖她，還將性騷案公文上網公開並稱呼她「Cosplay遮眼阿姨」，刑、民訴訟齊發，告林經哲誹謗、恐嚇、強制猥褻等十幾項罪名，另求償200萬元，刑事部分均不起訴，民事部分也遭北院駁回，判決書提到女粉絲多次私約林經哲見面、打聽隱私、去畫室堵人、半夜打電話，曾傳送Cosplay自拍照並註明「你的明日香，你的小夢想，因為你特地找的服裝」，還發文聲稱與林經哲有戀愛關係，讓男方不堪其擾。
林經哲在民事官司獲判勝訴後回應，對於長期承受騷擾者誣告、濫訴感到無奈，希望判決結果有效遏止騷擾行徑。
林經哲決定反告女粉絲，針對長達2年的性騷犯行，在北院提起民事損害賠償官司，金額為30萬元，3月初雙方都有出庭，根據了解，女粉絲在法庭上一概不認性騷擾，也不願賠償。
開庭結束後，林經哲等女粉絲先走出法庭，確定不會在庭外碰到才出來，記者上前表明身分，林經哲透露，之前在地檢署開庭時，會請法警幫忙隔開兩人，現在很怕見到這名女粉絲。
記者詢問林經哲與女粉絲到底是什麼關係？是否有交往過？他回答女方純粹是一個網路上的顧客，有上過2次他的公開課程，私下沒有互動，只是在商品買賣和公開講座方面會傳訊息詢問、有一些基本互動，女方控訴的情節是幻想出來的，最近甚至以他家暴為由聲請保護令，但他與女方「既不是任何親密關係，也不是任何情侶關係」。
女粉絲性騷擾林經哲，雖已經由北市府調查認證，但女方並無意願賠償認錯，林經哲告訴記者，他相信法官的判決還是會很公正。
我是廣告 請繼續往下閱讀
林經哲決定反告女粉絲，針對長達2年的性騷犯行，在北院提起民事損害賠償官司，金額為30萬元，3月初雙方都有出庭，根據了解，女粉絲在法庭上一概不認性騷擾，也不願賠償。
記者詢問林經哲與女粉絲到底是什麼關係？是否有交往過？他回答女方純粹是一個網路上的顧客，有上過2次他的公開課程，私下沒有互動，只是在商品買賣和公開講座方面會傳訊息詢問、有一些基本互動，女方控訴的情節是幻想出來的，最近甚至以他家暴為由聲請保護令，但他與女方「既不是任何親密關係，也不是任何情侶關係」。