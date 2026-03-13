我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林經哲控訴一名女粉絲傳私訊、發限動、去他FB貼文留言等7種方式跟騷及誹謗，使他心生畏懼。（圖／記者劉松霖攝）

▲法院調查，女粉絲明知告林經哲妨害性自主不起訴，仍發文說男方性侵，已涉犯加重誹謗罪。（圖／記者劉松霖攝）

▲桃園地院針對女粉絲誹謗、跟騷林經哲的犯行，判處6個月有期徒刑。（圖／記者劉松霖攝）

▲林經哲出庭打扮不同於社群上的照片，戴眼鏡、口罩刻意低調。（圖／記者劉松霖攝）

▲林經哲的女粉絲聲請判決書遮隱姓名遭法官拒絕，因為判決書只公開她姓名、沒公開住址及出生日期，已在「人民知的權利」與「個人資訊隱私權」之間求取平衡，而且被告姓名屬於依法應公開的資訊。（圖／記者劉松霖攝）

▲法官指出，林經哲是跟騷案被害人，女粉絲身為本案被告，無法要求判決書不寫出她全名。（圖／記者劉松霖攝）

人帥真困擾！，除了在台北地方法院針對性騷擾的部分提告求償30萬元，同時在桃園地院針對女粉絲的跟蹤騷擾、誹謗行為求償百萬，此部分已有刑事判決為證，，於今年1月底判刑6個月（可易科罰金18萬）；官司審理期間，女粉絲自稱性侵案被害者，，女粉絲在本案是誹謗、跟騷林經哲的加害者，判決書只公開她姓名沒公開出生日期、住處，已在「人民知的權利」與「個人資訊隱私權」之間求取平衡，林經哲2024年10月報警，指控女粉絲2022年11月上網瀏覽他的Instagram並購買畫作而相識後，從2022年11月29日到2024年10月31日分別以女粉絲發文及傳送的訊息包括：「老師，？」、「聖誕節不想一個人，主人，歡迎回來！」、「，畢竟你都採取一對一教學，如果一直吃醋，吃醋不完」、「他，他有不能公開對我說喜歡的理由」、「老師」、「我有老師喜歡我的證據，文字或親口這麼說，。」、「我們第一次見面，他，口口聲聲說喜歡，他說會負責又不負責」、「別人都說我跟他是，我希望老師不要一直做出傷害我的行為」、「你明明對我，為什麼不懂得反省」。桃園地檢署認定女粉絲違反林經哲的意願，持續反覆做出與性或性別有關的行為，使被害人心生畏怖，足以影響日常生活或社會活動，去年（2025）3月起訴。女粉絲不認罪，答辯林經哲曾對她表達喜歡之意、她和林經哲有交往，都是正常互動並無跟蹤騷擾行為，而且她寫的內容都是實在的。桃園地院調查，林經哲與女粉絲，女方的行為已造成林經哲生活極大困擾及痛苦畏懼；。女粉絲涉犯跟蹤騷擾及散布文字誹謗2罪，從一重以誹謗罪判刑6月。女粉絲不願判決書寫出她姓名，向法院聲請遮隱，不過法官認為，雖然女粉絲在她告林經哲的案件中屬被害者身分可隱匿名字，但，本案判決全文應公開女粉絲的全名。