人帥真困擾！「水彩男神」林經哲長期遭受一名女狂粉騷擾，除了在台北地方法院針對性騷擾的部分提告求償30萬元，同時在桃園地院針對女粉絲的跟蹤騷擾、誹謗行為求償百萬，此部分已有刑事判決為證，桃院刑庭法官批評女粉絲不尊重人際界線、漠視林經哲的感受，又頻繁騷擾及毀人名譽，於今年1月底判刑6個月（可易科罰金18萬）；官司審理期間，女粉絲自稱性侵案被害者，聲請遮隱判決書上姓名也被法院打臉，因為被告姓名屬於依法應公開的資訊，女粉絲在本案是誹謗、跟騷林經哲的加害者，判決書只公開她姓名沒公開出生日期、住處，已在「人民知的權利」與「個人資訊隱私權」之間求取平衡，公佈女粉絲的姓名並未侵害隱私權。
林經哲2024年10月報警，指控女粉絲2022年11月上網瀏覽他的Instagram並購買畫作而相識後，從2022年11月29日到2024年10月31日分別以IG私訊、IG貼文、IG限時動態、Threads、手機簡訊、Email、去林經哲Facebook貼文留言等7種方式79度騷擾及誹謗。
女粉絲發文及傳送的訊息包括：「老師，你要我當你的女朋友嗎？」、「聖誕節不想一個人，主人，歡迎回來！Coffee，Tea or Me」、「如果你喜歡我，我會做到不對其他的女生吃醋，畢竟你都採取一對一教學，如果一直吃醋，吃醋不完」、「他明明喜歡我卻又一直不承認，他有不能公開對我說喜歡的理由」、「老師不要愛不到我就誹謗我」、「我有老師喜歡我的證據，文字或親口這麼說，不論千年萬年都不會改變。」、「我們第一次見面，他違反我的意願跟我發生性行為，口口聲聲說喜歡，他說會負責又不負責」、「別人都說我跟他是房思琪（林奕含）翻版，我希望老師不要一直做出傷害我的行為」、「你明明對我性侵未遂，為什麼不懂得反省」。
桃園地檢署認定女粉絲違反林經哲的意願，持續反覆做出與性或性別有關的行為，使被害人心生畏怖，足以影響日常生活或社會活動，去年（2025）3月起訴。
女粉絲不認罪，答辯林經哲曾對她表達喜歡之意、她和林經哲有交往，都是正常互動並無跟蹤騷擾行為，而且她寫的內容都是實在的。
桃園地院調查，林經哲與女粉絲並無交往或曖昧情愫存在，女方的行為已造成林經哲生活極大困擾及痛苦畏懼；女粉絲明知對林經哲提告妨害性自主已不起訴確定，仍貼文指稱林經哲性侵，足以毀損林經哲的名譽與社會評價。女粉絲涉犯跟蹤騷擾及散布文字誹謗2罪，從一重以誹謗罪判刑6月。
女粉絲不願判決書寫出她姓名，向法院聲請遮隱，不過法官認為，雖然女粉絲在她告林經哲的案件中屬被害者身分可隱匿名字，但她在本件跟騷案是被告，林經哲才是被害人，依據《跟蹤騷擾防治法》規定，只限制揭露足以識別「被害人」身分的資訊，因此女粉絲在本案要求遮隱姓名並不合理，本案判決全文應公開女粉絲的全名。
