中東局勢持續緊張之際，美國境內針對猶太社區的攻擊事件似乎也在增加。當地時間12日，在密西根州的底特律，就發生1名男子開車衝撞猶太教堂，並持槍與保安人員駁火的驚悚事件。行兇男子隨後死亡，雖有保安人員被車撞傷並送醫，但治療後已無生命危險。
根據《CNN》報導，事件發生在密西根州西布魯姆菲爾德鎮（West Bloomfield）的「以色列聖殿」（Temple Israel）會堂，該猶太教堂還設有幼稚園中心、學校等設施。
報導指出，當天男子先是駕車進入建築物，沿著走廊一路開進教堂內部，被多名保全人員發現並開槍，過程中1名保全被撞倒而昏迷，被其他隊員救下後送往醫院治療，目前情況穩定。
當地警方表示，嫌犯持有步槍並曾與保全人員交火，但嫌犯的具體死因還需要釐清，因為「被困住的人有時會選擇自我了斷」，事後嫌犯開的車輛也被發現藏有大量爆炸物。
美國國土安全部（Department of Homeland Security, 簡稱DHS）部長諾姆（Kristi Noem）發文表示，DHS的調查人員已抵達現場。
美國總統川普（Donald Trump）也針對此事發表公開談話，代表白宮向密西根州的猶太社區表達愛與關切，自己已聽取案件簡報。
以色列外交部長薩爾（Gideon Sa’ar）、總統赫爾佐格（Isaac Herzog）也接連發聲，對底特律猶太教堂的襲擊事件「感到震驚」，強調反猶主義絕不能再次抬頭，已與當地的猶太社群領袖取得聯繫。
《CNN》還提到，過去4年，美國的反猶太事件數量持續上升，去年發布的一份統計報告顯示，2024年的反猶太事件數量，達到相關組織自1979年開始追蹤此類事件以來的最高水平。
原文連結：Suspect dead after ramming vehicle into Detroit-area synagogue, sheriff says
