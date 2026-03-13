中東緊張局勢持續升溫，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）放話要復仇並繼續關閉荷姆茲海峽，國際油價再度飆升，丹麥能源部長阿加德（Lars Aagaard）當地時間11日甚至做出緊急呼籲，呼籲國民「非必要」盡量不要開車出門。
根據財經外媒《CNBC》報導，阿加德在接受丹麥當地傳媒訪問時坦言，由於伊朗戰爭仍在繼續，油價持續上漲，而且目前還看不到衝突結束的跡象，丹麥已開始動用國家石油儲備。
阿加德並代表政府，請求丹麥民眾避免任何「非必要」的能源消耗：「如果開車不是絕對必要的話，就請不要開車。這不僅能節省個人支出，更能幫助國家拉長儲備油量的使用時間」。
越南、菲律賓等國 也推節能措施因應
報導提到，丹麥不是唯一感到擔憂並採取行動的國家。事實上，全球多國已陸續喊話人民減少能源消耗。比如英國汽車服務與道路救援組織也呼籲駕駛，減少非必要行程並改變駕駛習慣、節省燃料；越南工貿部亦建議企業採取遠距辦公，減少旅遊和運輸需求，確保國家能源安全；菲律賓也針對部分行政部門，暫時實施每週4天工作制，以降低能源與交通用油消耗。
報導指出，為了緩解恐慌和供應缺口，國際能源總署（IEA）已宣布要釋出4億桶戰略石油儲備，具體釋放時程將視32個成員國的需求而定。美國川普政府也將從其戰略石油儲備中，釋出1.72億桶石油，預計下週開始運送，大約需要120天完成。
原文連結：Energy ‘Please, please, please’: Denmark urges citizens to avoid driving as oil prices spike
我是廣告 請繼續往下閱讀
阿加德並代表政府，請求丹麥民眾避免任何「非必要」的能源消耗：「如果開車不是絕對必要的話，就請不要開車。這不僅能節省個人支出，更能幫助國家拉長儲備油量的使用時間」。
越南、菲律賓等國 也推節能措施因應
報導提到，丹麥不是唯一感到擔憂並採取行動的國家。事實上，全球多國已陸續喊話人民減少能源消耗。比如英國汽車服務與道路救援組織也呼籲駕駛，減少非必要行程並改變駕駛習慣、節省燃料；越南工貿部亦建議企業採取遠距辦公，減少旅遊和運輸需求，確保國家能源安全；菲律賓也針對部分行政部門，暫時實施每週4天工作制，以降低能源與交通用油消耗。
報導指出，為了緩解恐慌和供應缺口，國際能源總署（IEA）已宣布要釋出4億桶戰略石油儲備，具體釋放時程將視32個成員國的需求而定。美國川普政府也將從其戰略石油儲備中，釋出1.72億桶石油，預計下週開始運送，大約需要120天完成。
原文連結：Energy ‘Please, please, please’: Denmark urges citizens to avoid driving as oil prices spike
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。