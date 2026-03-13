我是廣告 請繼續往下閱讀

如果我們最終只剩下廢墟怎麼辦-來自伊朗人民的焦慮

美國、以色列聯手空襲伊朗的軍事行動即將進入第14天，目前戰事持續膠著，雖然美、以2國佔明顯軍事優勢，但伊朗神權政府也不是省油的燈，新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）放話不會停止復仇和關閉荷姆茲海峽，甚至不排除開闢新戰線。有伊朗異議人士坦言，光靠轟炸難以推翻神權體制，更重要的是伊朗內部人民的起身反抗；與此同時，也有德黑蘭居民向外媒透露，連日轟炸已讓他們開始懷疑國家是否會淪為廢墟。根據《路透社》、《BBC》報導，伊朗的軍事和安全機構雖遭到嚴重破壞，原最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）等一眾高層也被炸死，但將近2週的轟炸，已造成伊朗約2000人死亡，1名身在巴黎的伊朗反對派高層坦言，民眾起義、內部抵抗才是推翻政權的必要條件。伊朗反抗力量全國議會（NCRI）的外交政策負責人穆哈德辛（Mohammad Mohaddesin）指出，去年6月的12日的戰爭，以及目前這場已持續12天甚至更久的戰爭，都證明光靠轟炸無法推翻政權，認為部署美軍地面部隊的想法並不現實：「即便你有5萬名地面武裝士兵，也還是需要伊朗人民的支持，你需要民眾起義加上兵力，才能有推翻政權的力量。」報導介紹，NCRI雖然在伊朗被禁，也不清楚它在伊朗境內有多少支持者，但它與支持末代王儲巴勒維（Reza Pahlavi）的保皇派，都是少數有望動員支持者的反對派團體之一。穆哈德辛也坦承，僅憑他所在的組織，無法推翻現有體制，但若能再有像去年年底至今年年初那樣的大規模示威爆發，最終仍可能改變局勢：「我無法說具體需要幾個月或1年，但這是推翻政權的路徑。」《BBC》引述德黑蘭匿名居民透露，自己最初支持美國、以色列發動戰爭，但現在她的不滿情緒正在日益增長：「我們以為他們會殺光所有高層，政權會在幾天內垮台，但現在已經是第2週了，我每晚都會被爆炸聲驚醒。」報導指出，對於一些反對現有國家領導層的伊朗人來說，他們最初確實希望，透過這場戰爭加速政治改革，但現在他們不得不重新評估局勢，並質疑這場衝突的代價，最終是否會超越任何政治後果。31歲的德黑蘭工程師薩瑪（Sama）也告訴《BBC》，得知哈米尼被炸死時，她與親友開心到一起慶祝，但戰爭爆發近2週後，周圍的氣氛似乎變了：「現在我看到有些人非常害怕，我認識的人都在想，自己的社區會不會成為下一個目標....我再也睡不著了，我不是被爆炸聲驚醒，就是被關於爆炸的噩夢嚇醒。」聯合國難民署（UNHCR）初步評估顯示，由於持續不斷的衝突，已有60萬至100萬個伊朗家庭流離失所，高達320萬人被戰爭的影響波及。對於支持推翻神權政府的伊朗人來說，現在必須更加謹慎，他們擔心的已不只是政府會不會垮台，而是政府垮台後會發生什麼事：「我們想要自由，但我們也希望這一切結束後，這個國家還能屹立不倒。」他們也擔心，外部攻擊會強化神權政府長期關於「敵人」的敘事。不過，仍有伊朗人堅信，政權崩潰確實需要代價，外部壓力是必要的，來自伊斯法罕（Isfahan）的40歲工程師雷札（Reza）直言：「很多人說改革必須來自內部，講的好像我們沒有試過一樣，看在神的份上，這些人難道忘了成堆的示威者屍袋了嗎？那不是才過去2個月而已嗎？」雷札認為，削弱政府的軍事和安全機構可能會改變權力平衡，即使這個系統不會馬上崩潰，降低它的運作效率也能改變局勢。