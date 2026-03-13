中央氣象署今（13）日清晨6時45分發布低溫特報，表示受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今日清晨至上午高雄以北、宜蘭及花蓮局部地區有10度左右氣溫發生的機率。另外，因東北風明顯偏強，13日晨至14日晚上澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，新北市、桃園市、新竹市等15縣市有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，提醒民眾注意防範。
🟡低溫特報
📌影響時間：13日清晨至上午
📍黃色燈號：新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣。
🟡強風特報
📌影響時間：13日晨至14日晚上
📍橙色燈號：澎湖縣
📍黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、宜蘭縣、連江縣、金門縣。
資料來源：中央氣象署
