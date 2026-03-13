我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈月（左）和木村光希（右）都露出長腿，膚色白皙的沈月看起來相當搶眼。（圖／沈月IG@yuetyuetxx）

香港性感女神邱淑貞的大女兒沈月近日在韓國首爾出席時尚品牌活動，與木村拓哉小女兒木村光希同框，兩人被粉絲譽為「港日最美星二代」，照片引發熱議。只見24歲的沈月穿粉色短版外套搭牛仔短褲，清新甜美；23歲的光希則以迷彩外套與紫色短裙亮相，展現街頭風格，兩人都露出筆直大長腿，遺傳父母的優良基因十分吸睛。沈月和木村光希當天在韓國首爾出席的活動是日本時裝品牌BAPE的旗艦店開幕儀式，2人作為港日兩地知名度最高、外型最亮眼的星二代，合體的照片格外吸睛。不同於木村光希的小麥膚色，沈月皮膚相當白皙，但兩人的身材比例都很完美，加上精緻小巧的五官以及大長腿，站在一起氣勢十足。除了木村光希外，沈月當天還與男團ENHYPEN成員梁禎元、BOYNEXTDOOR成員在玹與Woonhak（雲鶴）、女團2NE1成員Dara都留下合照，現場星光熠熠，場面盛大。而沈月作為邱淑貞的大女兒，星味更勝兩個妹妹，因此很早就受到港媒關注，2021年開始以模特兒身分闖蕩時尚圈，還登過港版《VOGUE》的封面，後來也頻繁到韓國出席時尚活動露臉，一度傳出將以英文名「Ayla」在南韓出道的消息，不過從目前的現況看來，沈月還是持續走模特兒路線，並未推出任何歌唱、戲劇作品，仍撕不掉「邱淑貞女兒」的標籤。