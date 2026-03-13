氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，台灣今（13日）清晨氣溫偏低，多地落在7至9度之間，其中雲林古坑出現7.1度低溫。未來幾天在大陸高壓控制下，各地天氣維持晴朗乾燥，14日白天起冷空氣逐漸減弱，不過早晚仍偏涼、日夜溫差明顯。下周一至周四氣溫逐日回升，北台灣白天舒適，中南部略感偏熱，但東半部水氣略增，偶有局部零星降雨機會。
今晨最低溫雲林古坑7.1度！各地天氣乾燥穩、早晚溫差大
吳德榮指出，今（13日）清晨觀測顯示，台灣東側海面出現由冷平流形成的「雲街」現象，但雲層高度偏低、水氣含量有限，因此雷達上沒有明顯降雨回波，各地天氣維持乾燥穩定。截至5時42分觀測，本島平地最低溫依序出現在雲林縣古坑鄉7.1度，其次為新北市石碇區與桃園市大溪區8.0度、南投縣名間鄉8.1度，各地平地低溫普遍落在7至9度之間。
最新歐洲模式（ECMWF）模擬指出，今天受大陸高壓籠罩影響，各地維持晴朗乾燥的天氣型態，冷空氣仍有一定強度。白天北部氣溫偏涼，中南部則感受較為舒適甚至略微偏熱；不過入夜後氣溫再度下降。
今晚至明（14日）清晨仍偏冷，部分地區平地低溫仍可能接近10度，日夜溫差明顯，提醒民眾需留意保暖。今日各地氣溫預估為北部8至22度，中部7至26度，南部9至29度，東部8至27度，等於白天、夜晚的溫差就落差將近20度。
明起回暖！吳德榮：下周五北部、東半部轉雨降溫
吳德榮說明，明日與周日（14、15日）仍持續受到大陸高壓影響，各地大致維持晴朗乾燥的天氣。隨著冷空氣逐漸減弱，明天白天開始氣溫略為回升，北部體感轉為舒適，中南部則可能略顯偏熱，但清晨與夜間氣溫仍偏低，日夜溫差仍大，需要特別留意。
下周一至周四（16至19日）台灣將位於高壓南側環流影響之下，風向由偏東風逐漸轉為東南風，各地天氣依舊穩定晴朗且偏乾，氣溫也會逐日回升。
北台灣白天多為舒適天氣，之後逐漸轉為微熱，中南部則普遍偏熱，但各地早晚仍稍有涼意，日夜溫差持續明顯；東半部水氣略微增加，偶爾可能出現局部零星飄雨。
至於下周五（20日）起，南下的東北季風強度已明顯減弱，天氣型態將出現些微變化。屆時北部與東半部地區可能出現局部短暫降雨的機率，氣溫也會略為下降。
之後下周六（21日）至22日天氣可望再度好轉，氣溫回升。不過由於預報期末三天各國模式模擬仍存在差異，預測結果仍在持續調整中，後續天氣變化仍需持續觀察。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
