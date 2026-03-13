美國、以色列針對伊朗的軍事行動持續之際，中東及波斯灣多個國家也繼續受到波及。美國軍方當地時間週四表示，一架美軍KC-135加油機在伊拉克西部墜毀，與此同時，在伊拉克北部一處聯軍基地，也傳出6名法國士兵因無人機襲擊而受傷的消息。
美國中央司令部（CENTCOM）透過聲明證實，事故發生在「史詩怒火」行動期間，地點位於友軍空域，涉及2架飛機，其中一架KC-135於伊拉克西部墜毀，搜救行動正在進行，另一架涉事飛機雖然受損，但已安全降落。
CENTCOM並強調，事故不是敵方火力或友軍誤傷導致，後續將公布更多資訊，懇請外界保持耐心，好讓軍方收集更多細節資訊，向軍人家屬提供更清楚的說明。
《CNN》指出，KC-135的機組通常由3到4名人員組成，1名飛行員、1名副駕駛和1名空中加油操作員。類似事件並非近期第一次發生，上週3架美軍F-15E戰鬥機也曾在科威特上空被誤擊，屬於友軍誤傷，當時機上6名人員全部逃生成功。
伊拉克不平靜！6名法國士兵在聯軍基地遭無人機攻擊受傷
伊拉克北部埃爾比勒省（Erbil）省長霍什瑙（Omed Khoshnaw）透露，一處有庫德族武裝人員和國際聯軍部隊人員駐紮的軍事基地，遭到無人機襲擊，事件造成6名法國士兵受傷。
《CNN》報導稱，該基地位於埃爾比勒西南部，聯軍部隊與庫德族安全部隊在那裡並肩作戰，共同打擊伊斯蘭國（ISIS）等極端勢力。
目前尚無任何組織或個人對這起攻擊負責，不過事件發生後，伊拉克境內一個受伊朗支持的民兵組織「Ashab al-Kahf」便發表聲明，威脅要襲擊法國在伊拉克乃至更廣泛地區的利益目標。
