泰國一家人到中國旅遊時，竟在飯店房間內遇到驚悚一幕。當他們準備就寢時，發現床邊棉被下出現可疑身影，掀開後竟是一名男子躲在房內角落，嚇得全家當場報警處理。事件發生在3月3日，地點位於中國上海外灘逸灣酒店。當時泰國女子西里旺猜．亞提達（Yatida Siriwangchai）與家人返回房間準備休息，她的父親躺下前發現白色床單下似乎有東西隆起，掀開棉被後竟看到一名男子躲在房間角落。現場影片顯示，該名男子被發現後神情尷尬，試圖直接走出房門，但被房內一名女性旅客擋下。他聲稱自己是「走錯房間」，但對為何會躲在被子下並沒有作出合理解釋。旅客一家懷疑男子是利用員工權限進入已上鎖的房間，因此立即通知飯店管理層。飯店經理到場後證實，該名男子確實是飯店員工。西里旺猜．亞提達事後表示，他們最初並沒有注意到房內有人，因為男子被棉被遮住。「我們回到房間後才發現床邊有人，我父親準備躺下時才看到他，真的嚇壞了。」她說，在他們換房後，母親外出買水時又在走廊遇見這名員工，對方低頭向她道歉。事後一家人向警方報案，並提供當時拍下的影片作為證據。飯店最終退還住宿費用，這家人也為了安全起見搬到其他住宿地點。西里旺猜．亞提達表示，目前仍與警方保持聯繫，等待案件後續進展，同時也感謝警方迅速處理以及抖音網友協助翻譯，讓他們在異地能順利報案。