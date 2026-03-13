我是廣告 請繼續往下閱讀

聯電創辦人曹興誠日前傳出辭任中華文化總會（簡稱「文總」）執行委員，主因為「中華」2字容易混淆台灣定位。對此，文總秘書長李厚慶昨（12）日回應表示，預計下週召開會員大會，將文總英文名稱改用Taiwan來呈現。不過，此舉又引來國民黨文傳會副主委尹乃菁批評，民進黨一再進行切割只會限縮文化傳承的厚度、深度與廣度。根據《自由時報》昨指出，文總內部早已於去年底決議先更改英文名稱，以「Taiwan」呈現。然而曹興誠的不滿，也加速了這場改名運動。不過，文總的決議也讓藍營質疑，其中，尹乃菁就認為，這塊土地的文化傳承必須涵蓋大家共同成長的活水資源，一再進行切割只會限縮文化傳承的厚度、深度與廣度。遂行窄國小島的文化訴求，這對於台灣發展真的有利嗎？民進黨的操作把台灣限縮在小島文化的場域，沒辦法產生浸潤力與影響力，這種做法恐將削弱台灣文化在國際上的競爭力。另外，藍委翁曉玲更批評，選舉將近，民進黨又在搞意識形態，持續挑起政治對立，這種作為很可惡。她認為中華文化總會成立多年，一直是中華民國文化宣傳的重要基地，但自民進黨政府執政以來，不僅沒有好好推廣中華文化，反而都在搞去中化，現在又把腦筋動到改名稱上。中華文化淵遠流長，把名字改掉也不會改變所有中華文化的內涵。