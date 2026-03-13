我是廣告 請繼續往下閱讀

到泰國旅遊時遇到會說話的小鳥，讓一名旅客當場愣住。這段意外畫面被拍下後在網路上流傳，不少網友看到小鳥自然模仿人聲的模樣，也直呼相當可愛。根據《美聯社》報導，一名在泰國的旅客奧伯格．菲莉帕（Filippa Åberg）近期前往龜島（ Koh Tao）旅遊時，偶然在當地發現一隻被關在籠子裡的小鳥。原本只是好奇靠近觀看，沒想到小鳥竟突然開口說話，讓她當場驚訝不已。影片中可以看到，小鳥在籠子裡清楚回應人聲，發出的聲音聽起來幾乎就像人類說話。這突如其來的互動讓菲莉帕又驚又喜，也忍不住把畫面錄下來分享。這段短短的影片很快在網路上引起討論，不少人被小鳥自然模仿人聲的能力吸引，認為畫面既有趣又難得。有網友留言表示：「牠真的非常可愛。」另一名網友則說：「完全沒想到這麼小的鳥，竟然能發出這樣的聲音。」這場意外的邂逅，也讓菲莉帕的龜島之旅多了一段難忘回憶，也成網路上受關注的影片。