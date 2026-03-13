我是廣告 請繼續往下閱讀

一名馬來西亞男子日前到中國旅遊時不幸發生意外，最終被醫院判定腦死。家屬依照他生前的意願同意器官捐贈，成功幫助5名患者重獲新生。不過消息曝光後，卻在台灣與部分海外華人社群掀起激烈討論與質疑，包括「怎麼這麼剛好就腦死還器捐」。綜合中國與馬來西亞媒體報導，34歲的馬來西亞華裔潛水教練郭迦雋熱愛攀岩與戶外運動，身體狀況一向良好。今年2月底他前往中國福建旅遊期間發生意外，送醫搶救後因傷勢過重，被醫院判定為腦死亡。家屬得知消息後趕赴福州，見他最後一面。中國官方媒體聲稱郭迦雋生前曾與家人談過器官捐贈的想法，表示若未來發生意外離世，不希望進行沒有意義的醫療搶救，希望能將器官捐出幫助他人。家屬因此決定尊重他的心願，在中國福州市紅十字會器官捐贈協調員協助下了解相關法律程序，並簽署器官捐贈同意書。本月6日，福州的醫療團隊成功完成器官摘取手術，取得郭迦雋的肝臟、腎臟以及角膜組織。這些器官分別移植給3名需要器官移植的患者，同時也讓2名失明人士重見光明。然而事件曝光後，在台灣網路與部分海外反共社群引發大量討論。一些網友對事件細節提出質疑，認為相關報導多集中在器官捐贈的善行，卻未說明導致腦死的具體事故經過，以及為何是捐給中國人，因此引發各種猜測與陰謀論。儘管外界討論不斷，部分網友也認為應尊重家屬與逝者的決定，並將焦點放在器官捐贈挽救生命的意義。但許多網友也反駁：「去中國旅遊，在中國出了意外，不幸腦死，然後進行了器捐……一切就是發生的如此自然」、「那麼剛好意外發生，剛好同意器捐給中國……正常不是都想趕快運回國，為什麼捐給異國人？」