美國政府近日公布最新《貿易法》第301條調查名單，台灣榜上有名。對此，前行政院副院長施俊吉昨（12）日憂心表示，301條款是法律條文，地位輾壓ART，所以301調查過後，美國如果不留餘地，台灣有ART又奈何？試問面對需索無度、反覆無常的美國總統川普，誰能確保ART的結果？施俊吉昨表示，美國在我國因美伊戰爭而陷入天然氣恐慌之際，發動301條款對台灣進行調查，這是落井下石。美國還點名電子零組件與半導體是調查重點，行政院發言人說：「台美已簽署對等貿易協定，而ART對301條款調查的議題已有共識，我方『相信』在調查後，可以確保ART的結果」。但是ART僅是美國的行政協定，並非參院批准的正式條約，而301是《1974年貿易法》的法律條文，地位輾壓ART。所以301調查過後，美國如果不留餘地，有ART又奈何？試問面對需索無度、反覆無常的川普，誰能確保ART的結果？施俊吉更提到，美國上一次啟動301調查台灣是1992年，那時美國的目標是保護智慧財產權，故該案件並非「一般301」，而是「特別301」，沒想到34年後，主政者已經從國民黨換成民進黨，但是不管誰執政，對美談判者一樣巧言令色、恐嚇國人以助長美國意志，不知善用國民意見及憂慮以拒豺狼。施俊吉認為，301調查程序繁瑣、曠日廢時，但是也不排除在囫圇吞棗下，於7月24日在臨時進口附加稅失效前完成調查。若非如此，下一個可能的時點是美國期中選舉之前，否則就要拖過今年了。無論如何，可憐的是必須吞下源源不斷不確定性的台灣企業。