中東局勢升溫之際，一艘泰國貨船在全球重要能源航道荷姆茲海峽(Strait of Hormuz)遭到攻擊，引發國際航運界關注。事件不僅造成船員失蹤，也讓市場對該海域安全風險再度提高警戒。臉書粉絲專頁「泰爸噗嚨共」引述泰國航運公司「珍貴航運公司」(Precious Shipping, PSL)向泰國證券交易所(SET)通報指出，旗下貨船「瑪尤麗．娜麗號」(Mayuree Naree)於2026年3月11日上午約8時15分，在荷姆茲海峽航行時遭到兩次來源不明武器攻擊。公司表示，攻擊導致船隻機艙受損並發生火災，當時船上共有23名船員，其中20人已成功撤離並安全抵達阿曼(Oman)，但仍有3名船員失蹤，推測可能受困在機艙內。相關單位目前正與各方合作展開搜救行動，同時安排其他船員盡快返回泰國。珍貴航運公司說明，該貨船已投保戰爭風險保險(War Risk Insurance)，因此預計不會對公司整體財務造成重大影響。此外，事發時船隻並未載運貨物，因此沒有貨物損失問題。不過消息仍衝擊市場信心，公司股價當天下跌約7.33%。「泰爸噗嚨共」在貼文中指出，真正值得關注的不只是單一船隻遇襲，而是荷姆茲海峽整體安全風險持續上升。這條海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，約有20%的石油運輸必須經過此地，一旦中東衝突升級，勢必成為首當其衝的熱點區域。貼文也提醒，若區域衝突進一步擴大，遭波及的可能不只是軍艦，商船、油輪與物流船都可能成為目標。屆時航運公司被迫提高戰爭風險保險，保費飆升後最終仍會反映在全球物流成本、能源價格以及民眾生活開支上，也顯示看似遙遠的中東衝突，其實可能影響世界各地的經濟與日常生活。