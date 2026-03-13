我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴放話向美國、以色列復仇，威脅繼續關閉荷姆茲海峽且不排除開闢新戰線，美股週四明顯受壓，主要指數收盤盡墨，道瓊工業指數更重摔739點。台北股市今（13）日開33215.78點，下跌366點，隨後跌幅擴大一度超過500點。大盤開低之際，中小型股同步走弱，櫃買指數開盤下跌0.51點、來到311.08點。權值股多數走低，權王台積電開盤下跌45元、來到1840元；台達電開盤下跌15元、開1355元；鴻海開盤下跌3元、開211.5元。綜合《CNBC》等外媒報導，隨著中東衝突升級，波斯灣陸續有外國船隻或油輪遇襲，儘管美軍擊沉多艘伊朗的佈雷船，保險公司Chubb也為美國政府主導的一項計劃擔任承保方，為試圖穿越荷姆茲海峽的船隻提供保險，但該海峽的交通運輸實際上已陷入停滯。金融服務與銀行控股公司「Ameriprise」的首席市場策略師（Anthony Saglimbene）也表示，如果因為中東局勢的發展，導致能源成本和油價持續上漲或居高不下，不排除會影響消費者信心，並在期中選舉臨近之際，將川普政府處理問題的能力質疑推到風口浪尖。12日收盤，美股道瓊工業指數重挫739.42點或1.56%，報46677.85點；標普500指數跌103.18點或1.52%，收6672.62點；那斯達克指數下挫404.15點或1.78%，收22311.98點；費城半導體指數則摔271.39點或3.43%，收7643.17點。油價部分，當天西德州中級（WTI）期油漲幅高達9.72% ，每桶報95.73美元；布蘭特原油（Brent Crude）也狂飆約9.22%，每桶報100.46美元。