股東紀念品發放季節又快到啦！最近股民又開始注意哪幾家股東紀念品實用以及亮眼，今年除了中鋼、聯電還是備受關注外，另外兩間包括「大魯閣」以及「王品」的股東紀念品「電子票券陣營」已經在這幾年打開知名度，因為只要零股就能領取價值3000元、4000元以上的電子禮券，可以說是廣受股民喜愛！
大魯閣2026年股東紀念品又來啦！4000元大禮包超爽「3/25最後買進日」
首先這幾年爆紅的就是大魯閣股東會紀念品，今年又比過去幾年價值更高，祭出價值4000元大禮包，只要購買1股就能夠領取，按照今（13）日的股價19元，直接回本200倍起跳。內容物包括800元消費抵用券、8張「每月玩樂買1送1券」 ，還加碼送價值550元的打擊場一年期會員；如果持有1000股以上的股東，還能再多拿1000元抵用券，等於現賺5000元，真的是超佛心！
除了電子禮券大禮包之外，大魯閣去年加碼抽MLB觀賽之旅，今年則是加碼月月抽「台灣虎航指定日本航點來回機票」以及「動滋幣500元」。大魯閣預計在5月28日舉行股東會，如果想要領取股東紀念品的民眾，必須在3月25日以前買進，零股就能領取，也要記得下載「大魯閣PLUS」的APP才可以領取，領取時間是5月20日起線上從APP發送票券，使用期限則是從6月1日至明年1月31日止。
🟡大魯閣4000元大禮包內容物
📍800元消費抵用券
📍8張「每月玩樂買1送1券」
📍550元打擊場一年期會員
📍1000股以上加碼1000元抵用券
📍加碼抽獎：虎航日本航點來回機票、動滋幣500元
王品股東紀念品股民也超愛！3000元大禮包獲好評「3月底前快買入」
除了大魯閣備受關注之外，王品集團每年請吃牛排也讓股民非常開心，近幾年王品都發放給股東「3000元禮券大禮包」，包括1張面額200元的禮物卡、12張「王品瘋美食APP」200元電子抵用券、2張「王品瘋美食購物網」200元電子抵用券等，每年加碼活動還會不同，同樣也是零股就能領，只不過王品股價較高，今（13）日股價為230元，大約回本10倍，雖然也是相當不錯，但大魯閣更強！
雖然今年王品的股東會紀念品內容還未完整公布，但依照過去經驗八九不離十，股東會召開時間應該是6月初，最晚買入的時間就是落在3月底至4月初，如果想要領王品「3000元禮券大禮包」的民眾，不要錯過時間囉！總結來說，這幾年股東紀念品除了實用派之外，就是電子票券派最受歡迎，才讓王品、大魯閣的股東紀念品聲勢有驚人崛起，許多股民都表示：「大魯閣最讚啦！免費打球第三年啦」、「王品請吃飯！讚嘆王品！」
另外，民眾如果想要查詢各家企業的「股東會時間」、「最後過戶日時間」、「紀念品領取資格」，其實都會放到「公開資訊觀測站」的網站上面提供民眾查詢，接下來像是中鋼的股東會時間、紀念品、最後買進時間公布後也都能在上面查到，股民可以多多利用網站，不要讓自己的權益溜掉囉！
