大魯閣2026年股東紀念品又來啦！4000元大禮包超爽「3/25最後買進日」

只要購買1股就能夠領取，按照今（13）日的股價19元，直接回本200倍起跳。

▲大魯閣公布2026股東紀念品，只要1股就能領市價超過4000元的大禮包，若擁有1000股以上，再多拿1000元抵用券。（圖／大魯閣提供taroko.com.tw）

必須在3月25日以前買進，零股就能領取，也要記得下載「大魯閣PLUS」的APP才可以領取，領取時間是5月20日起線上從APP發送票券，使用期限則是從6月1日至明年1月31日止。

▲大魯閣股東紀念品中還加碼贈送價值550元的打擊場一年期會員，愛打棒球的民眾真的不要錯過。（圖／大魯閣提供）

王品股東紀念品股民也超愛！3000元大禮包獲好評「3月底前快買入」

包括1張面額200元的禮物卡、12張「王品瘋美食APP」200元電子抵用券、2張「王品瘋美食購物網」200元電子抵用券等

▲王品集團的股東會紀念品每年都是發送3000元禮券大禮包，也是備受股民喜愛。（圖／王品提供）

股東會召開時間應該是6月初，最晚買入的時間就是落在3月底至4月初

股東紀念品發放季節又快到啦！最近股民又開始注意哪幾家股東紀念品實用以及亮眼，今年除了中鋼、聯電還是備受關注外，另外兩間包括「大魯閣」以及「王品」的股東紀念品「電子票券陣營」已經在這幾年打開知名度，因為只要零股就能領取價值3000元、4000元以上的電子禮券，可以說是廣受股民喜愛！首先這幾年爆紅的就是大魯閣股東會紀念品，今年又比過去幾年價值更高，祭出價值4000元大禮包，內容物包括800元消費抵用券、8張「每月玩樂買1送1券」 ，還加碼送價值550元的打擊場一年期會員；如果持有1000股以上的股東，還能再多拿1000元抵用券，等於現賺5000元，真的是超佛心！除了電子禮券大禮包之外，大魯閣去年加碼抽MLB觀賽之旅，今年則是加碼月月抽「台灣虎航指定日本航點來回機票」以及「動滋幣500元」。大魯閣預計在5月28日舉行股東會，如果想要領取股東紀念品的民眾，800元消費抵用券8張「每月玩樂買1送1券」550元打擊場一年期會員1000股以上加碼1000元抵用券加碼抽獎：虎航日本航點來回機票、動滋幣500元除了大魯閣備受關注之外，王品集團每年請吃牛排也讓股民非常開心，近幾年王品都發放給股東「3000元禮券大禮包」，，每年加碼活動還會不同，同樣也是零股就能領，只不過王品股價較高，雖然今年王品的股東會紀念品內容還未完整公布，但依照過去經驗八九不離十，，如果想要領王品「3000元禮券大禮包」的民眾，不要錯過時間囉！總結來說，這幾年股東紀念品除了實用派之外，就是電子票券派最受歡迎，才讓王品、大魯閣的股東紀念品聲勢有驚人崛起，許多股民都表示：「大魯閣最讚啦！免費打球第三年啦」、「王品請吃飯！讚嘆王品！」另外，，接下來像是中鋼的股東會時間、紀念品、最後買進時間公布後也都能在上面查到，股民可以多多利用網站，不要讓自己的權益溜掉囉！