我是廣告 請繼續往下閱讀

面對中東戰事可能對能源與民生物價的衝擊，泰國商業部長素帕吉·素坦潘(ศุภจี สุธรรมพันธุ์)11日呼籲民眾保持冷靜，不必對局勢過度恐慌，並強調政府已成立每日情勢評估中心，隨時追蹤相關情況，確保能快速推出政策與應對措施。綜合外國媒體報導，除了對中東戰事發表評論，素帕吉還指出近期椰子收購站(ล้งมะพร้าว)是否涉及人頭公司(nominee network)的調查進展順利，「沒有什麼問題」，並強調椰子水價格上漲主要受市場供需影響，與政府調查無關，引發民間廣泛熱議。針對部分公務單位先行在家工作(WFH)的政策，素帕吉表示，若單位具備條件即可立即實施，這不僅能減少辦公室人流，也可重新檢視工作流程與科技應用。若單位尚未準備好，也可循序調整，重點是找到平衡，能做就做，不方便也不必勉強，政府希望大家互相協助。素帕吉強調，政府每日都會評估中東局勢，並與多部會協調短期與長期因應方案，以確保民眾生活穩定。對於石油、化肥等民生物資的供應，她表示，目前泰國石油儲備可使用90天以上，能源部也正尋求更多石油來源，請民眾不必過度擔心。在能源政策方面，政府正調整燃料結構，包括：生質柴油(Biodiesel)配方優化、增加棕櫚油使用、檢討木薯與甘蔗利用，以及提高乙醇混入汽油比例。素帕吉呼籲民眾配合節約能源，共同維持社會穩定。她最後表示，政府的首要目標是維持可控制的穩定局面，民眾應依官方資訊行動，不必恐慌。能在家工作的就支持WFH，若不方便則到辦公室上班，重點是互助合作，保持日常生活運作順暢。