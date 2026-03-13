我是廣告 請繼續往下閱讀

針對中東地區安全情勢升高，新加坡武裝部隊協助國民撤離的第二班次，於今（13日）清晨順利返抵樟宜機場(Changi Airport)，成功將81名新加坡公民及其家屬安全送回國，其中超過一半為在約旦(Jordan)就讀的留學生。根據新加坡國防部(Ministry of Defence, Singapore)公告，這架自沙特阿拉伯第二大城吉達(Jeddah)起飛的A330多用途添油運輸機(Multi-Role Tanker Transport, MRTT)，於清晨5時59分抵達新加坡。若計算兩天前執行的第一趟撤離任務，至今已安全撤回299名新加坡公民及其家屬。公告說明，飛機先讓已登記的新加坡公民優先登機，剩餘座位則開放給其他國家公民，包括澳大利亞(Australia)、汶萊(Brunei)、印尼(Indonesia)、菲律賓(Philippines)、斯里蘭卡(Sri Lanka)與越南(Vietnam)。國防部表示，此舉展現各國在危機時期互助合作的精神。A330多用途運輸機載客量約為200人，此次任務雖未滿座，但已達到預期的撤離效果。軍方人員全程確保旅客安全，並提供必要的生活與醫療協助，以應對長途飛行需求。專家指出，此次撤離行動凸顯新加坡應對國際危機的快速動員能力，也展示其空軍運輸與後勤支援的專業水準。各界關注這類撤僑任務，對於未來可能的區域安全挑戰具有參考價值。國防部強調，未來若中東局勢持續緊張，仍會隨時啟動後續撤僑計畫，確保新加坡公民及在海外家屬的安全與福祉，並與其他國家保持協調合作，確保撤離行動順利進行。