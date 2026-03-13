我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍華德在聲明中表示，自己將從所有籃球賽事中全面退役，終結了外界對他自2022年離開NBA後的種種猜測。（圖／NOWnews資料照）

回顧霍華德的職業生涯，自2004年以高中生身分被奧蘭多魔術隊以狀元籤選中後，他便迅速成為NBA最具統治力的長人之一。（資料照）

曾經在NBA內線翻江倒海、並曾加盟台灣職棒（T1聯盟）掀起「魔獸旋風」的名人堂中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard），今日正式於社群媒體宣布退役。現年40歲的霍華德，結束了長達近20年的職業生涯，並感性表示：「雖然我還能打，但籃球已經讓我退休了。」他也隨即公開退役後的宏大計畫——他將轉身成為全職慈善家，開展每月一次的「善行之旅」。霍華德在退役聲明中提到，他未來的重心將放在家庭、導師計畫（培育年輕球員）以及慈善事業。最引人注目的是，他計畫在每個月的12日（向他的招牌背號致敬），親自前往不同的城市進行慈善活動與善行。這項計畫預計將跨越國界，由於他與台灣有著深厚的情感，台灣球迷未來仍有極高機會在每月12日目睹這位「超人」的身影，看他如何以實際行動回饋社會。霍華德在聲明中表示，自己將從所有籃球賽事中全面退役，終結了外界對他自2022年離開NBA後的種種猜測。他坦言自己其實「還有更多東西可以奉獻」，但最終認知到「是這項運動讓我退役的（the game retired me）」，這也象徵著他的生活重心將正式從球場轉向場外貢獻。關於退役後的具體計畫，霍華德將把過去在球場上的熱情轉化為對社會的關懷。他未來的重心將圍繞在以下幾項核心發展，為了呼應他最具代表性的「12號」球衣，他計畫在每個月的12日前往不同的城市，以實際行動散播善意與溫暖。他也將投入更多時間與家人共度時光。並 致力於提攜後進，指導年輕球員，將他豐富的實戰經驗轉化為支持全球社區的力量。回顧霍華德的職業生涯，自2004年以高中生身分被奧蘭多魔術隊以狀元籤選中後，他便迅速成為NBA最具統治力的長人之一。曾8次入選全明星賽、連續3屆榮獲年度最佳防守球員（DPOY）、5次榮膺籃板王與2次阻攻王。曾帶領魔術隊闖入2009年NBA總冠軍賽，並於2020年泡泡園區賽季中，作為洛杉磯湖人隊的關鍵角色球員順利奪下NBA總冠軍。2008年灌籃大賽上披上紅色披風的「超人」暴扣，成為NBA歷史上的經典畫面。他用極佳的爆發力與強烈的個人秀味，打破了傳統中鋒移動緩慢的刻板印象，成為廣受球迷喜愛的標誌性人物。可放入相關文章中~📌霍華德（Dwight Howard）小檔案全名： Dwight David Howard II出生日期： 1985 年 12 月 8 日身高體重： 208公分、120公斤外號： 魔獸、超人、D12場上位置： 中鋒NBA成就：8次明星賽、8次年度最佳陣容、3次年度最佳防守球員、5次籃板王、2次阻攻王、1次灌籃大賽冠軍效力球隊：奧蘭多魔術（2004–2012）、洛杉磯湖人（2012–2013）、休士頓火箭（2013–2016）、亞特蘭大老鷹（2016–2017）、夏洛特黃蜂（2017–2018）、華盛頓巫師（2018–2019）、洛杉磯湖人（2019–2020）、費城七六人（2020–2021）、洛杉磯湖人（2021–2022）、台啤永豐雲豹（2022-23）生涯成績：1242場、15.7分、11.8籃板、1.3助攻、0.9抄截、1.8火鍋