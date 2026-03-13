我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃男持辣椒水對郭男噴灑，郭男忍痛護住身上400萬元現金。（圖／警方提供）

台北市大同區10日發生一起搶劫案，一名郭姓男子和假幣商黃姓男子相約民權西路巷弄內面交。於交易過程中，黃男拿出預藏好的辣椒水對郭男眼睛噴灑，準備將其手中的400萬現金搶走，郭男緊抱現金抵抗，黃男隨即逃離現場並一路逃往台中。警方獲報後擴大調閱監視器，鎖定黃男的行蹤，於昨（12日）下午將其逮捕。據了解，31歲的郭姓男子日前透過臉書認識一名年僅19歲的黃姓男子，對方佯裝自己是幣商，和郭男相約於大同區民權西路巷弄內進行面交。而家住台中的黃男搭車北上，另郭男也攜帶400萬現金準備交付。怎料，過程中黃男突對郭男噴灑辣椒水，而後欲伸手搶奪郭男手中的現金，郭男強忍眼睛劇痛，死命抱著現金不放，黃男未得逞直接離開現場。專案小組於獲報後立即擴大調閱監視器，發現黃男於犯案後一路逃往台中，昨（12日）下午5時許台中市太平區成功東路一帶巷弄查獲黃男，並查扣犯案時衣物1 套、手機1支等證物。警詢後，全案依搶奪、詐欺及傷害等罪嫌移請士林地檢署偵辦。