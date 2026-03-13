我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃偉哲頒贈「宇土路」道路命名公文給元松茂樹市長。(圖／南市府提供)

▲黃偉哲頒贈「美里街」道路命名公文給上田泰弘町長。(圖／南市府提供)

▲元松茂樹致贈《正義與勇氣–湯德章》繪本日文版給黃偉哲市長。(圖／南市府提供)

台南市長黃偉哲12日會晤日本友誼市宇土市長元松茂樹及美里町長上田泰弘一行。由於適逢台南市與宇城地域（宇土市、宇城市、美里町）締盟將滿一週年，黃偉哲特於會中頒贈「宇土路」、「宇城街」、「美里街」的道路命名公文，象徵這段跨國情誼在台南落地生根。訪團此行也實地走訪這三條街道，並表示回國後將會與三市町的民眾分享這份友好情誼。黃偉哲表示，宇土市是台南人權律師湯德章之父的故鄉，這份深刻的歷史緣分牽起了台南與日本熊本縣宇城地域的友誼。黃偉哲特別感謝元松市長與上田町長連續三年在「台南市正義與勇氣紀念日」率團來訪，參與紀念湯德章律師的相關活動，讓這份跨越國界的正義與勇氣得以傳承下去。黃偉哲也力邀宇城地域三市町前來參加6月台南國際芒果節，以及11月大台南國際旅展，並與訪團討論當地學生來台南修學旅行的提案，進而促進雙方在物產、觀光、教育等領域的交流更加蓬勃發展，友誼也更加深厚。元松茂樹首先代宇城市長末松直洋轉達因去年8月當地暴雨災害重建工作而不克前來的遺憾。元松茂樹表示，在雙方屆滿一年之際，很高興在教育、物產、觀光等領域都有了實質進展。元松茂樹也特別介紹，宇土市已將《正義與勇氣–湯德章》繪本譯成日文作為國一學生教材，湯德章律師的紀錄片也將於3月20日在熊本縣上映，期許未來雙方情誼能夠更加深厚。美里町長上田泰弘表示，此行走訪美里街時親眼看見遠在日本的美里町的名字出現在台南土地上，深受感動。他承諾未來將持續跟其他兩市町以及台南市攜手合作，讓雙方的交流與友誼長久傳承，也邀請台南市民前往當地知名的「日本第一3333級石階」景點，感受豐富自然美景。宇城地域位於熊本縣中央，由宇土市、宇城市及美里町組成，於去（114）年3月13日與本市締盟，持續與台南市進行教育、文化、觀光、體育等領域的交流。此外，宇土市加入了本市推動的「景點門票互惠計畫」，台南市民持身分證或市民卡前往當地大太鼓收藏館、武家屋敷（舊高月邸）、宇土市網田燒の里資料館等景點均可享免費入館優惠。