我是廣告 請繼續往下閱讀

曾來台灣掀起「魔獸旋風」的NBA傳奇中鋒霍華德（Dwight Howard），儘管已久別賽場，但他直到今（13）日才在社群平台宣布退休，發表長文向球迷告別，宣告將卸下球員身分就此退役。「今天早上醒來，發覺是這個月的12號，我覺得是時候，從『超人』這個角色向前邁進了……現在我要脫下披風，從所有籃球活動中退休，未來要把更多時間投入到到家人，以及回饋世界各地的社區中。」霍華德除透露，直到現在才退休的理由，「我知道有些人可能會想：『我以為他早就退休了？』但其實沒有……是這項運動讓我退休的。」也笑說自己還有能力為籃球做更多，只不過是以另外一種形式，且雖然沒有所謂的「告別巡迴」，但他期許自己，未來每個月12號到不同城市旅行，隨機做一些善行，也帶給大家笑容。霍華德擁有18年NBA生涯，從他最著名的奧蘭多魔術起步，輾轉效力7支球隊、生涯榮獲無數榮耀，包含8次NBA明星賽、8次年度最佳陣容與3次年度防守球員，2020年，他為洛杉磯湖人效力期間，隨詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）拿到生涯唯一一座NBA總冠軍。2022年離開NBA後，霍華德曾震撼來台加盟桃園永豐雲豹，於全台掀起「魔獸旋風」，後續還曾以野馬隊身分再度來台，並在節目中多次提及台灣，帶動台灣籃球話題。全名： Dwight David Howard II出生日期： 1985 年 12 月 8 日身高體重： 208公分、120公斤外號： 魔獸、超人、D12場上位置： 中鋒NBA成就：8次明星賽、8次年度最佳陣容、3次年度最佳防守球員、5次籃板王、2次阻攻王、1次灌籃大賽冠軍效力球隊：奧蘭多魔術（2004–2012）、洛杉磯湖人（2012–2013）、休士頓火箭（2013–2016）、亞特蘭大老鷹（2016–2017）、夏洛特黃蜂（2017–2018）、華盛頓巫師（2018–2019）、洛杉磯湖人（2019–2020）、費城七六人（2020–2021）、洛杉磯湖人（2021–2022）、台啤永豐雲豹（2022-23）生涯成績：1242場、15.7分、11.8籃板、1.3助攻、0.9抄截、1.8火鍋