▲嫩葉被薄薄的冰包裹住，是清晨的限定美景。（圖／武陵農場提供，2026.03.13）

▲紫藤花苞與嫩葉被薄薄的冰包裹住。（圖／武陵農場提供，2026.03.13）

▲武陵農場藤花園罕見在3月形成絕美的冰晶世界，園方笑稱是被「艾莎公主」突襲。（圖／武陵農場提供，2026.03.13）

▲紫藤花苞與嫩葉被晶瑩剔透的冰包裹住。（圖／武陵農場提供，2026.03.13）

中央氣象署今日清晨發布低溫特報，海拔2千公尺以上的武陵農場，受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，清晨6至7點氣溫降到0度以下，園內藤花園罕見地在3月結冰，再度形成絕美的冰晶世界，園方笑稱是被「艾莎公主」突襲。位於台中市和平區高山的武陵農場，為了保護灌溉系統不被凍裂，會於低溫時啟動灑水措施，當氣溫低於零度，即可能出現結冰美景，這已是繼1月3日、9日以來，今年第3場冰晶宮，也是罕見在3月初春出現的美景。農場人員表示，今（13）日清晨氣溫驟降至-0.6度，場方灑水防凍。細小水滴接觸到藤架與植物的瞬間，因極低溫迅速凝結，從藤架上垂下的冰柱如瀑布般傾洩而下，形成巨大的水晶簾幕。原本預備迎接春天的紫藤嫩芽與不知名的小紫花，現在都被厚實的冰晶完美包覆，宛如大自然製作的鮮花琥珀，也有遊客打趣形容這簡直是高山限定的冰糖葫蘆。每一片葉子都穿上透明盔甲，在陽光下閃爍著耀眼光芒。此時已是櫻花季尾聲，風一起便飄落大量花瓣，第一次到武陵玩的夫妻大喊幸運，直說現場好夢幻、好美。園方表示，因紫藤花尚在花苞階段，不會影響到後續的開花盛景。隨著太陽升起氣溫回升，這座水晶宮殿逐漸融化。