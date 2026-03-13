我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李四川提議新北的「新巴士」(New Bus)可以彩繪車體，不只能創造城市的特色，還會給人好心情。（圖／翻攝自李四川臉書）

北市前副市長李四川在10日請辭，周三（11日）獲國民黨提名投入2026新北市長選戰。李四川今（13）日提出交通政見，提議新北的「新巴士」(New Bus)可以彩繪車體，不只能創造城市的特色，還會給人好心情。李四川臉書發文表示，他去過許多國外的城市。相比之下，台灣的城市少了一些色彩。更多的色彩，不只能創造城市的特色，還會給人好心情。他覺得可以從新北市的新巴士(New Bus)開始做起。李四川表示，如果把New Bus塗裝成一隻隻瓢蟲，鄉間小道或是街頭上不時會看見五顏六色的瓢蟲巴士擦身而過，不只會成為城市的特色，提升New Bus的識別度，等待這樣的New Bus或是坐上這樣的New Bus，肯定會給市民帶來好心情。李四川提到，飛機上都可以有皮卡丘和Hello Kitty了，New Bus當然也可以變裝。我希望能把新北市打造成一個更有色彩的城市。「若是我當選新北市長，大家就等著看新北市專屬的瓢蟲巴士吧！。」