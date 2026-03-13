我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍華德之所以遲遲不肯宣佈退役，是因為他始終沒有放棄重返NBA的執念。（圖／美聯社／達志影像）

前NBA美國職籃（National Basketball Association）超級中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今（13）日正式宣佈退役，為長達近20年的職業籃球生涯畫下句點。然而許多球迷感到困惑的是：霍華德早在2025年就已經成為奈史密斯籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）的一員，為何直到現在40歲才「正式」宣佈退役？這種「先入選、後退役」的罕見現象，其實和NBA實質認定球員離開球場的計算方式有關。依照名人堂的常規入選機制，球員通常必須完全退役滿4個完整賽季，才能獲得提名資格。霍華德最後一次在NBA賽場亮相是2021-22年效力於洛杉磯湖人隊時。儘管他本人遲遲未向聯盟遞交正式的退役申請，但名人堂評審委員會在綜合評估其歷史成就與出賽狀況後，認定他的「NBA頂級聯賽生涯」已實質結束，因此啟動了資格審查，讓他得以順利成為2025年名人堂的一員。名人堂正式名稱是奈史密斯籃球名人堂。它的評選不侷限於NBA，而是看重候選人對「全球籃球運動」的整體貢獻（包含國際賽、奧運、海外聯賽等）。入選機制如下：📍退役年限門檻：球員必須「完全退役滿4個完整賽季」，在退役的第4年才具備被提名的資格。（註：本來是規定5年，但此規定在2015年由原本的滿5年縮短為滿4年）。📍雙重委員會審查：▪️初審委員會：分為北美、女子、國際、退役球員等類別，候選人必須先在這裡獲得初步認可。▪️複審委員會：這是最終決定生死的一關。由24名籃球界權威（包含名人堂成員、高管、資深媒體人等）組成。📍75%得票率：候選人必須在複審委員會的24票中，拿下至少18票（得票率達75%），才能正式披上名人堂的橘色夾克。霍華德之所以遲遲不肯宣佈退役，是因為他始終沒有放棄重返NBA的執念。自2022年離開NBA後，他不僅維持著高強度的自主訓練，更積極拓展海外市場。他先是重磅加盟台灣T1聯盟掀起「魔獸旋風」，隨後又轉戰波多黎各與菲律賓等海外聯賽。這一切的努力，都是為了向NBA各球團證明「自己油箱裡還有油」。對他而言，只要一天不宣佈退役，就覺得自己還有機會接到那通重返籃球最高殿堂的電話。對於許多將一生奉獻給體育的頂尖運動員來說，「承認退役」在心理上是一道極難跨越的門檻。在退役聲明中，霍華德無奈卻也釋懷地寫道：「雖然我還能打，但籃球已經讓我退休了（the game retired me）。」這句話道盡了他最終向現實妥協的心境——他是被自由市場淘汰，而非主動選擇離開。如今，隨著名人堂的最高榮譽加身，加上確立了全職慈善家與年輕球員導師的新人生目標，霍華德終於做足了心理建設，願意給自己的球員身分一個正式的官方句點。這位曾經在禁區隻手遮天的「超人」，將帶著球迷的祝福，飛向人生的下一個階段。可放入相關文章中~📌霍華德（Dwight Howard）小檔案全名： Dwight David Howard II出生日期： 1985 年 12 月 8 日身高體重： 208公分、120公斤外號： 魔獸、超人、D12場上位置： 中鋒NBA成就：8次明星賽、8次年度最佳陣容、3次年度最佳防守球員、5次籃板王、2次阻攻王、1次灌籃大賽冠軍效力球隊：奧蘭多魔術（2004–2012）、洛杉磯湖人（2012–2013）、休士頓火箭（2013–2016）、亞特蘭大老鷹（2016–2017）、夏洛特黃蜂（2017–2018）、華盛頓巫師（2018–2019）、洛杉磯湖人（2019–2020）、費城七六人（2020–2021）、洛杉磯湖人（2021–2022）、台啤永豐雲豹（2022-23）生涯成績：1242場、15.7分、11.8籃板、1.3助攻、0.9抄截、1.8火鍋