我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨前發言人蕭敬嚴投入新北市第11選區（汐止、金山、萬里）議員黨內初選，不過藍營內部不少人不滿他在去年大罷免期間落井下石，頻上綠營政論節目，卻未幫忙澄清，蕭敬嚴12日反擊，自己遭抹黑、霸凌，徐巧芯再批，蕭敬嚴不知悔改，徐也去蕭臉書留言，結果遭封鎖，他酸蕭敬嚴是蕭禁言。徐巧芯說，她去蕭敬嚴臉書留言，10分鐘以內就被封鎖了，但蕭敬嚴此時應該證明自己一路走來除了亂罵、造謠自己人以外，是對外有戰鬥力的，結果拿不出任何成績，只能搞鍵盤封鎖這一套，比民進黨人還膽小怎麼為國民黨出戰啦？徐巧芯今（13）日受訪也說，外界對蕭敬嚴的批評，不是霸凌，都是蕭過去在綠營政論節目上的公開發言，沒有任何AI變臉或變造，內容也都是他本人親口說出。她說，蕭敬嚴過去九年來長期攻擊國民黨與藍營人士，甚至曾引用他人母親的話辱罵當事人，讓她相當震驚；現在是議員初選階段，她認為民意代表本來就可以表達支持或不支持某位候選人，讓選民自行判斷。徐巧芯也質疑，蕭敬嚴過去多次在節目中力挺大罷免，若真的不喜歡國民黨，為何仍要爭取以國民黨名義參選？她自己只是把公開事實整理出來，不少網友也向她反映，在蕭敬嚴臉書留言後遭刪除或封鎖，若一名想代表國民黨參選的人，連黨內質疑都不願回應，只以封鎖處理，未來如何展現對外監督的戰力？中廣前董事長趙少康曾陪同蕭敬嚴開記者會，也引發藍營基層不滿，對此徐巧芯說，不必波及陪同或支持他的其他藍營政治人物，許多人過去其實不知道蕭敬嚴的離譜言論，因為多數藍營人士平常並不會收看這類節目；此外，政治人物之間也有私人交情，蕭敬嚴即使曾批評多數藍營人士，但仍可能與少部分人保持朋友關係，這些人基於過去互相協助或情誼而表達支持，也屬人之常情。徐巧芯強調，她批評的只是蕭敬嚴個人的言行，呼籲支持者就事論事，不要因為有人表態支持蕭敬嚴，就一併攻擊其他長期為國民黨努力的同志。