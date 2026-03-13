我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊男深夜在苗栗偷倒 70 噸廢棄物，遇警棄車逃逸，隔日竟為了取回車內手機冒險折返，被埋伏已久的便衣警員當場逮捕，全案依《廢棄物清理法》送辦。（圖／警方提供）

偷倒廢棄物還敢回來！11日深夜，一名楊姓男子載著約70噸建築廢棄物，至苗栗竹南新崎頂段傾倒，怎料，他遇警盤查時竟直接棄車逃逸。警方封鎖現場並查扣曳引車，發現楊男手機遺留車內，隨即派員在旁埋伏。果不其然，楊男於隔日中午折返，企圖擊碎車窗取回私物，被守候已久的便衣警員當場逮捕，全案依《廢棄物清理法》移送苗栗地檢署偵辦。這起案件發生在3月11日深夜，一名36歲的楊姓男子疑似從桃園楊梅地區載運廢棄物，一路南下至苗栗縣竹南鎮的新崎頂段試圖棄置。當時楊男駕駛曳引車停放在3號風力發電機下方，正趁著夜色掩護傾倒廢棄物，卻剛好遇到巡邏警員經過並準備上前盤查。楊男眼見東窗事發，竟直接在棄車，隨即拔腿逃入夜色中。隨後警方立即封鎖現場，並會同環保局人員到場進行採驗與勘查。經相關單位初步認定，現場傾倒的內容物為建築事業廢棄物，總量高達約70噸，明顯違反《廢棄物清理法》。由於警方在查扣的曳引車內，發現了楊男的手機等私人財物，研判他極可能為了取回而冒險折返，因此派出便衣警員在車輛周邊埋伏。果不其然，到了12日中午時分，楊男形跡可疑地靠近該輛砂石車，並動手敲破已被警方貼上封條查扣的車窗，企圖強行取回車內的物品，被守候多時的警員當場逮個正著依行犯逮捕，全案訊後移送苗栗地檢署偵辦。